KPN vernieuwt zijn 5G-netwerk op basis van Ericsson

KPN gaat zijn mobiele core-netwerk binnenkort vernieuwen om het meer geschikt te maken voor 5G-verkeer. Belangrijk detail is dat als leverancier van deze technologie Ericsson is gekozen.

Volgens de Nederlandse telecomoperator wordt het mobiele core-netwerk geoptimaliseerd om vooral de kwaliteit van de 5G-connectiviteit verder te verbeteren. In het mobiele core-netwerk komen alle verkeersstromen van het mobiele netwerk bij elkaar, voordat deze weer verder worden gestuurd.

Naast voor het optimaliseren van de 5G-connectiviteit, is volgens KPN de vernieuwing van het mobiele core-netwerk ook nodig voor de groei van het Internet-of-Things (IoT) en alle daaraan verbonden devices en sensoren.

Keuze voor Ericsson

Een opvallend detail rondom deze vernieuwing is de keuze voor de producten en oplossingen van Ericsson. Veel van de mobiele netwerkapparatuur van KPN is namelijk afkomstig van het in opspraak zijnde Chinese Huawei.

Met de keuze voor Ericsson houdt KPN zich vast aan een eerder gedane belofte dat Huawei uit het mobiele core-netwerk zal worden geweerd. Dit in verband met de mogelijke spionagegevoeligheid die de apparatuur van deze laatste leverancier met zich mee zou brengen. KPN zelf verwoordt de keuze voor Ericsson echter op een diplomatiekere manier en geeft aan dat het een ‘multivendor-beleid’ heeft.

Pilots en implementatie

Inmiddels zijn de eerste tests van de Ericsson-apparatuur en -oplossingen in het KPN mobiele core-netwerk naar tevredenheid afgerond. Tijdens deze pilots zijn datasessies en gesprekken gevoerd tussen meerdere locaties en werden ook ‘connected cars’ met het nieuwe netwerk verbonden. De komende maanden wordt met de definitieve technische implementatie gestart. Daarna wordt stapsgewijs het huidige mobiele core-netwerk uitgefaseerd.

