Ericsson wil met stakeholders 5G voor industrie 4.0 op de kaart zetten

De echte use cases voor 5G liggen op dit moment nog vaak in het grootzakelijke segment, is een veel gehoorde stelling. Vooral de industriële sector kan hiervan sterk gaan profiteren. Zeker nu Industrie 4.0 langzamerhand vast grond onder de voeten krijgt. Volgens netwerkleverancier Ericsson is het daarbij van groot belang dat zowel operators, de industrie en leveranciers van 5G-netwerken zich samen hiervoor gaan inzetten.

De industrie maakt net als alle andere bedrijfssectoren tegenwoordig een digitale transitie door. Slimme toepassingen in fabrieken en productieprocessen, niet alleen robots, maar een heel scala aan sensoren of AR- en VR-toepassingen, worden steeds vaker ingezet om het productieproces efficiënter te maken, de productie flexibeler in te richten, te verhogen en minder verspilling te realiseren. Als bijkomend voordeel zorgen slimme productieprocessen ook nog eens voor minder verspilling.

Komst van 5G

De komst van 5G is voor het succesvol kunnen toepassen van Industrie 4.0 extreem belangrijk, schreven we eerder. Te meer omdat andere draadloze technologie – zoals wifi, LoRa en Bluetooth – de gewenste eigenschappen niet leveren. Denk hierbij aan hogere betrouwbaarheid, hogere snelheden, meer capaciteit, betere security en een lagere latency.

Deze eigenschappen maken het mogelijk om niet alleen de talloze sensoren in industriële machines en controlesystemen, productierobots of automated guided vehicles (AGV) met elkaar te verbinden. Ook de combinatie met andere processen, van inventarisbeheer, tracking en logistiek tot de diverse CRM-software binnen industriële omgevingen, kan van de komst van 5G voor connectiviteit gaan profiteren.

Met de komst van 5G als stabiele en vooral snelle verbinding binnen industriële omgevingen kunnen daarnaast oplossingen en toepassingen als edge- en cloud computing, kunstmatige intelligentie en big dataprocessing eenvoudiger worden ingezet. Bedrijven krijgen hiermee een nog beter realtime beeld van wat er zich in hun omgevingen afspeelt en kunnen vervolgens ‘on the fly’ hun productie- en operationele processen aanpassen. Zo worden ze nog efficiënter en productiever.

Verder geeft 5G natuurlijk ook zowel een betere outdoor- en indoordekking wat vooral voor grotere fabriekscomplexen zeer interessant is. Hierdoor kunnen ze het aantal te installeren antennes beperken en op die manier natuurlijk ook weer kosten besparen.

Inzet van private 5G-netwerken

Op dit moment zijn er voor de industrie verschillende trajecten waarbij 5G bedrijven moet helpen ‘slimmer’ te werken en hun productieprocessen te optimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld met private 5G-netwerken waarbij -in een spectrumveiling- een apart gedeelte wordt gereserveerd voor bedrijven of bepaalde verticale marktsegmenten. De bedrijven of marktsegmenten kunnen op die manier hun eigen 5G-connectiviteit optuigen en naar eigen wens inzetten. Met dit spectrum kunnen ze dan weer hun eigen toepassingen en oplossingen uitrollen.

Kansen voor telecomoperators

Een andere optie is natuurlijk -en eigenlijk handiger- samenwerken met telecomoperators. Deze aanbieders hebben vaak al via de spectrumveilingen een deel van het beschikbare 5G-spectrum in handen en kunnen gedeeltes hiervan specifiek inzetten voor bepaalde toepassingen. Met behulp van ‘network slicing’ kunnen zij dan gedeeltes reserveren en deze weer aan bedrijven of verticale segmenten ter beschikking stellen. Vervolgens kunnen zij de betreffende klanten ook weer helpen met het uitrollen en implementeren van 5G in hun bedrijfsomgevingen. Telecomoperators kunnen hier goed aan verdienen.

Toch is het opmerkelijk dat veel telecomoperators nog niet echt met dit soort toepassingen bezig zijn, laat Ericsson Nederland CTO Jeroen Buijs ons weten. Volgens hem zijn -wat Nederland betreft- de drie mobiele operators hier wel mee bezig, maar nog op beperkte schaal. Dit terwijl er een enorm potentieel is. Denk bijvoorbeeld aan de glastuinbouw die nu ook een stormachtige digitale ontwikkeling doormaakt.

Buijs vindt dat de interesse in het verder ontwikkelen van 5G voor de industrie op een hoger pitje kan. Hiervoor is tussen alle belanghebbende partijen, de industrie, de telecomoperators en de netwerkleveranciers volgens hem samenwerking nodig.

Initiatief met Center of Excellence

Ericsson wil als 5G-netwerkleverancier deze samenwerking tussen de verschillende ‘stakeholders’ graag stimuleren. Hiervoor heeft de Zweedse leverancier in het Duitse Aken -waar toevallig ook het eigen Ericsson Eurolab researchcentrum is gevestigd- een Center of Excellence Industry 4.0 opgericht. Dit gezamenlijke onderzoekslab moet de technische mensen van deze partijen bij elkaar brengen om gezamenlijk oplossingen en toepassingen voor 5G binnen Industrie 4.0 te ontwikkelen.

Het Center of Excellence Industry 4.0 is ondergebracht bij het R&D-center Ericsson Eurolab. Hierbij wordt samengewerkt met het Center of Connected Industry, een onderzoeks- en prakrijktestcentrum biedt academische instellingen, technologieleveranciers en bedrijven gezamenlijk diverse oplossingen voor connected Industry 4.0 ontwikkelen. Deze concepten kunnen daar niet alleen worden ontwikkeld, maar ook on-site uitgebreid worden getest in een echte productie-omgeving of fabriek.

Kant- en klare oplossingen

Het Center of Excellence Industry 4.0 van Ericsson moet eigenlijk als een soort incubator dienen waar de industriële oplossingen op 5G-gebied worden ontwikkeld en daadwerkelijk werkend worden gepresenteerd. Bijvoorbeeld in de fabriek van het Center Connected Industry. De ontwikkelde oplossingen en toepassingen kunnen dan worden gestandaardiseerd en door Ericsson als een soort kant-en-klaarpakketten aan de mobiele operators worden geleverd. Zij kunnen vervolgens hun klanten helpen met de echte uitrol en implementatie.

Ericsson Industry Connect

Zo biedt de netwerkleverancier nu al zijn Ericsson Industry Connect-oplossing voor Industry 4.0. Concreet is dit een soort ‘one-size-fits-all’ private mobiel netwerk voor industriële omgevingen dat extreem veilig een hoge dichtheid, een voorspelbare latency en betrouwbare dekking biedt. De oplossing, voorlopig nog volledig gebaseerd op LTE, bestaat uit een baseband unit- en indoor radio-appliance in combinatie met de Ericsson Radio Dots. Inmiddels bestaat er ook al een 5G NR-versie van de baseband unit, indoor radio-appliance en Dots.

Hoewel de eerste producten nog uit het recent opgerichte onderzoekscentrum moeten komen, is Ericsson natuurlijk al langer op de vraag naar 5G-connectiviteit binnen de industrie voorbereid. Het heeft daarom inmiddels enkele dedicated oplossingen beschikbaar of in ontwikkeling.

Wel is deze 5G-versie nog non-stand alone, wat betekent dat wordt voortgebouwd op de LTE-functionaliteit die mobiele operators leveren. Binnen non stand alone 5G wordt onder andere 5G-spectrum gebruikt om de capaciteit en de snelheid van mobiele breedbandverbindingen te vergroten

Beheer bij Ericsson

De oplossing kan eventueel via een mobiele operator worden besteld, geeft Buijs aan. De mobiele operator kan dit product zo aan de fabriek leveren en daar uitrollen. Ericsson kan dan voor de desbetreffende klant het operations en maintenance management gaan doen. De systemen worden dan op afstand gemonitord en er wordt -al dan niet proactief- ingegrepen. Deze werkzaamheden kan de netwerkleverancier voor de mobiele operator uit handen nemen.

Maatwerk in complexere gevallen

Voor meer complexere gevallen, zoals op plekken waar veel mensen samenkomen en dus veel devices in omloop zijn, is natuurlijk wel meer maatwerk nodig. Dit omdat er dan ook meer interactie is met het macro-netwerk. Denk hierbij aan ziekenhuizen, maar ook aan havens. Een haven zelf zou volgens Buijs wel voldoende hebben aan een standaardoplossing, maar door het veelvuldige in- en uitrijverkeer van vrachtwagens -straks autonome vrachtwagens- maakt echt maatwerk toch wel een verschil.

Industrial Edge Cloud en AR/VR

Andere oplossingen die in het vat zitten, zijn onder meer Industrial Edge Cloud en AR/VR-toepassingen. Bij Industrial Edge Cloud wordt het mogelijk om via VR op afstand robots te kunnen bedienen. Dit onder meer door tussenkomst van een edge datacenter dicht bij de opstelplaats van de robot en een tweede edge datacenter dichtbij de VR-operator. Hiertussen verzorgen mobiele telecomoperators dan (via 5G) de verbindingen. De connectiviteit met en tussen de twee edge datacenters maakt het ook mogelijk om, via IaaS, containers en Kubernetes, diverse applicaties uit te rollen en te laten draaien.

Ook werkt Ericsson aan verschillende andere AR- en VR-oplossingen die met behulp van connectiviteit via 5G verschillende industriële taken kan uitvoeren. Bijvoorbeeld onderhouds- of controle-activiteiten waarbij direct kan worden geschakeld om problemen op te lossen.

Goede stap richting samenwerking

5G gaat van groot belang worden voor de industrie, zeker nu deze bedrijfssector hard op weg is zich te digitaliseren. Toch moeten alle neuzen binnen het hele ecosysteem hierbij wel op één lijn staan. Als netwerkleverancier en één van de belangrijke schakels in dit hele industriële transformatieproces, neemt Ericsson in onze ogen een duidelijk standpunt in. Aan Industry 4.0 valt niet meer te ontkomen en als leverancier wil het niet alleen zelf de juiste oplossingen leveren, maar juist de oplossingen die industriële bedrijven echt nodig hebben om het verschil te kunnen maken.

Goede samenwerking tussen alle stakeholders, netwerkleverancier, telecomoperator en de uiteindelijke klant -de industrie- is hierbij onontbeerlijk. Met de oprichting van het Center of Excellence Industry 4.0 creëert het bedrijf daarom een goede plek waar al deze partijen gezamenlijk aan de juiste oplossingen kunnen werken. We zijn daarom benieuwd wat deze ontwikkeling de komende jaren gaat opleveren.