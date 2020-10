Chinese bedrijven liggen dwars bij overname Arm door Nvidia

Chinese techbedrijven, waaronder Huawei, maken bij de lokale mededingingsautoriteiten bezwaar tegen de aanstaande overname van chipsetfabrikant Arm door Nvidia. Dit bericht nieuwsorganisatie Bloomberg.

Volgens de nieuwsorganisatie maken verschillende Chinese techbedrijven bij de lokale Chinese mededingingsautoriteiten bezwaar tegen de overname van Arm door Nvidia. Eén van de aanklagers zou Huawei zijn. Aan de State Administration for Market Regulation (SAMR) vragen de Chinese bedrijven om of de transactie af te wijzen of onder bepaalde voorwaarden goed te keuren.

Toegang tot Arm-technologie

Volgens de nieuwsorganisaties willen de bedrijven hiermee zich ervan verzekeren dat zij toegang blijven krijgen tot de technologie van Arm. De technologie zit in veel elektronische apparatuur, van smartphones tot supercomputers. Door de overname komt Arm in Amerikaanse handen en dus ook onder de jurisdictie van de Verenigde Staten. Door de huidige handelsproblemen tussen beide landen, zijn de Chinese techbedrijven daarom bang dat zij uiteindelijk van de Arm-technologie worden afgesneden.

Concessies

Door nu de druk op te voeren bij de mededingingsinstanties in China, hopen de Chinese techbedrijven om belangrijke concessies af te kunne dwingen, waardoor ze nog steeds toegang krijgen tot de technologie. Bijvoorbeeld door de activiteiten van beide bedrijven onafhankelijk en apart te houden.

Alle betrokken partijen geven geen verder commentaar op deze berichten.

