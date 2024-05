Het Eindhovense techbedrijf Anteryon was niet verplicht om een wijziging in meerderheidsaandeelhouderschap te melden aan demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken. Dat heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam onlangs gevonnist. Deze beslissing staat in contrast met de bezorgdheid van de minister over de overname van Anteryon door het Chinese bedrijf Jingfang Optoelectronics.

Anteryon ontwikkelt lenzen, lasers en optische systemen, onder andere voor ASML. Het bedrijf werd in 2019 verkocht aan Jingfang, toen nog met een andere meerderheidsaandeelhouder. Daar heeft onlangs een uitkoop plaatsgevonden, waardoor het beursgenoteerde chipbedrijf China Wafer nu een meerderheid van de aandelen van Jingfang bezit.

Minister maakt zich zorgen

Minister Adriaansens uitte laatst haar zorgen over deze transactie, waarbij ze aangaf dat deze mogelijk een risico voor de nationale veiligheid oplevert. De exacte aard van deze risico’s maakte ze niet openbaar, maar de minister vond in elk geval dat Anteryon de uitkoop had moeten melden. Anteryon was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter, meldt het FD.

CEO Gert-Jan Bloks van Anteryon benadrukt dat de technologie van het bedrijf niet militair toepasbaar is en geen gevoelige of unieke eigenschappen heeft. Desondanks vormde de overname destijds een belangrijk onderdeel van de groeistrategie van Anteryon, vooral vanwege de mogelijkheid om grootschalige productie in China op te zetten. Jingfang betaalde tussen de 40 en 50 miljoen euro voor het Eindhovense bedrijf. Anteryon heeft zo’n 180 medewerkers, het betreft een in 2006 verzelfstandigd Philips-onderdeel.

Strategische kennis in verkeerde handen

De zaak draait om de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo), die vorig jaar werd ingevoerd, juist om te voorkomen dat strategisch belangrijke kennis en bedrijven in verkeerde handen vallen (Lees: China). Minister Adriaansens was van mening dat Anteryon in het kader van deze wet de wijziging in aandeelhouders had moeten melden, maar de rechtbank oordeelde anders.

De uitspraak is een tegenslag voor de minister, die zich beraadt op vervolgstappen. Deze ontwikkeling werpt ook licht op de bredere bezorgdheid over Chinese overnames van technologiebedrijven in Nederland, zoals eerder in het geval van de Delftse chipstart-up Nowi, hoewel dat onderzoek uiteindelijk geen aanleiding gaf tot ingrijpen. Tot nu toe heeft het ministerie geen enkele overname teruggedraaid.

Lees ook: Vvd’er: ‘Kabinet moet overname Nowi door Nexperia blokkeren’