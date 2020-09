Waarom de overname van ARM door Nvidia moet worden verboden

Nvidia wil ARM overnemen van het Japanse Softbank. De partijen zijn inmiddels akkoord. Nu is het aan de instanties om deze overname te keuren. Wij zijn van mening dat deze overname moet worden geblokkeerd. Zowel voor de halfgeleiderindustrie is dit een slecht plan, evenals voor alle landen die niet de Verenigde Staten heten.

Vorige week maakte Nvidia bekend dat het overeenstemming had bereikt met het Japanse Softbank voor de overname van ARM. Nvidia moet diep in de buidel tasten voor deze overname. Het gaat om een overname van 40 miljard dollar (33,7 miljard euro), gedeeltelijk in contanten en de rest in aandelen.

Het bedrijf verwacht 18 maanden nodig te hebben om de deal langs de autoriteiten te krijgen. De grote vraag is nu of dat ook gaat lukken. De Verenigde Staten, China, Europa, Japan en het Verenigd Koninkrijk moeten akkoord gaan.

Wat doet ARM?

ARM (Acorn RISC Machine) is een van oorsprong Brits bedrijf. Het hoofdkantoor bevindt zich dan ook in Cambridge. ARM bestaat al sinds de jaren 80. Vooral de laatste 10 jaar is het bedrijf enorm gegroeid. Deze groei heeft het te danken aan de opkomst van de mobiele markt. ARM ontwerpt namelijk chipsets die zowel krachtig als energiezuinig zijn, waardoor ze ideaal zijn voor smarphones en tablets.

ARM is bij lang niet zoveel mensen bekend, maar de ontwerpen van ARM staan aan de basis van vrijwel alle mobiele chipsets. Bedrijven als Apple, Huawei, Mediatek, Nvidia, Qualcomm en Samsung kopen licenties voor chipontwerpen bij ARM. Vervolgens gaan die bedrijven met de ontwerpen van ARM aan de slag. Ze optimaliseren die chipsets voor specifieke doeleinden en laten ze vervolgens produceren om ze te gebruiken in bijvoorbeeld smartphones. De aanpassingen die de bedrijven doen verschillen enorm per merk, maar feit blijft dat bij alle mobiele chipsets ARM aan de basis staat. Zonder die ontwerpen kunnen ze geen nieuwe chips maken. ARM is dus een hele belangrijke speler in de hedendaagse technologie.

Een overname als deze kan de complete halfgeleiderindustrie veranderen. Als je kijkt naar concurrenten van ARM, dan kom je al snel uit op Intel en AMD. Intel ontwikkelt weliswaar chipsets voor mobiele apparaten, maar die zijn niet erg succesvol. AMD heeft zijn vingers nog niet durven branden aan mobiele apparaten.

ARM is niet meer onafhankelijk onder Nvidia

Voor de halfgeleiderindustrie op zichzelf is de overname geen goed idee. Het betekent namelijk dat een van de klanten van ARM eigenaar wordt van het bedrijf. Daarmee heeft het direct invloed op de klantrelatie van ARM met alle concurrenten van Nvidia. Nvidia kan wel roepen dat ze ARM onafhankelijk en neutraal houden, maar dat soort beloftes zijn ze na een jaar of drie vaak weer vergeten. De mogelijkheid om concurrenten dwars te zitten, middels licentievoorwaarden van ARM of door de kosten op te voeren, kan op termijn wel erg verleidelijk worden.

De ARM-ontwerpen zijn zogenaamde System on a Chip ontwerpen, oftewel SoC’s. Zo’n SoC beschikt over allerlei module, waarvan de belangrijkste de CPU en GPU zijn. ARM is vooral een sterk aan de CPU kant in combinatie met het energieverbruik. De GPU kant is minder sterk en daarom krijgen fabrikanten die een licentie kopen voor een chipontwerp, het GPU gedeelte er gratis bij. Dit zorgt er mede voor dat sommige fabrikanten alsnog proberen om zelf een betere GPU te ontwikkelen en zich te differentiëren. Apple doet dat, maar ook Samsung is momenteel met AMD (de grote concurrent van Nvidia) bezig om een goede ARM-GPU te ontwikkelen. Nvidia is enorm sterk in de GPU-markt. Daar liggen de roots van het bedrijf. Nvidia wil ARM dan ook gebruiken om zijn GPU-technologie te verkopen via ARM-klanten. Daarmee zal het GPU avontuur van Samsung en AMD waarschijnlijk stoppen.

Uiteindelijk is het voor de halfgeleidermarkt en de onderlinge concurrentie gewoon niet verstandig als een van de klanten van ARM, ook eigenaar wordt van het bedrijf. Het werkt oneerlijke concurrentie in de hand.

Android en Apple zijn volledig afhankelijk van ARM

Android ondersteunt vandaag de dag enkel nog ARM-chips. Dat betekent dat als Nvidia er een potje van maakt, het hele Android ecosysteem onder druk komt te staan. Android ondersteunde tot aan versie 4.2.1 nog MIPS, een concurrent van ARM, maar daar was te weinig animo voor. Sinds Intel zijn Android-avontuur heeft gestaakt is de x86-versie van Android ook verdwenen. Andere concurrenten als RISC-V worden niet ondersteund en dat zou ook een hele opgave worden. Wel zal Google ongetwijfeld deze situatie op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen.

Voor Apple geldt hetzelfde. iOS is volledig gericht op ARM. Daarnaast heeft Apple bekendgemaakt te willen stoppen met Intel Macs en ook volledig over te stappen op ARM voor de pc-divisie van het bedrijf. Daarmee zou Apple volledig afhankelijk worden van ARM. Vrijheid om bijvoorbeeld ARM te combineren met AMD zal dan waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn.

ARM-oprichter is tegen Nvidia

Een van de oprichters van ARM heeft ook van zich laten horen. Herman Hauser is tegen de overname. Hij is van mening dat Nvidia niet de neutraliteit kan bieden die juist zo belangrijk is bij ARM. ARM maakt enkel de ontwerpen. Het concurreert niet met zijn klanten in de productie en verkoop van de chips, iets wat Nvidia dus wel doet. Daarnaast is hij van mening dat Nvidia waarschijnlijk weinig respect zal hebben voor het hoofdkantoor en R&D Center in Cambridge, wat ten kosten zal gaan van de werkgelegenheid. Daarmee zou een bedrijf als ARM snel richting de Verenigde Staten verdwijnen. Wat ons weer bij het volgende punt brengt.

ARM zou niet in Amerikaanse handen mogen vallen

Met President Trump aan de macht is duidelijk geworden wat er gebeurt als een president vooral focust op zijn eigen land en economie. Daar is in beginsel uiteraard niks mis mee, maar Trump heeft diverse handelsverboden ingevoerd tegen andere landen in de wereld om de Amerikaanse economie te beschermen. Dat betekent in sommige gevallen dat Amerikaanse technologie veel duurder of zelfs onbereikbaar wordt. Dat laatste is wel gevaarlijk, want zonder Amerikaanse technologie ga je 20 tot 30 jaar terug in de tijd.

In Europa hebben we hier op dit moment nog niet echt last van, maar na Trump kan er altijd een president komen die nog protectionistischer is en die wel technologie richting Europa gaat verbieden. Op dat moment heb je als Europa een gigantisch probleem, want 95 procent van de innovatie en technologie komt vandaag de dag uit de Verenigde Staten. In Europa hebben ze jarenlang alles maar laten opkopen en vertrekken richting de VS, waardoor er weinig eigen technologie over is. Dat moet de EU echt gaan veranderen.

ARM is een van de vitale techbedrijven, naast bijvoorbeeld ASML, die echt wat betekenen in de wereldeconomie en waarmee Europa in elk geval nog iets in handen heeft. Al is ARM technisch gezien niet meer Europees door de Brexit en heeft het nu een Japanse eigenaar. Het is in elk geval niet Amerikaans en dat lijkt vandaag de dag belangrijker te zijn. Innovatie en technologie zijn steeds belangrijker voor de toekomst, maar het is niet eerlijk verdeeld doordat de meeste technologie afkomstig is van Amerikaanse bedrijven. Europa kan daar als een van de weinige spelers nog echt iets tegenoverstellen. Dus dit zou het perfecte moment zijn om te handelen.

De EU zou samen met de Britten die 40 miljard moeten ophoesten, om het bedrijf in Europa te houden. Daarvoor zouden ze desnoods een eventuele belastingheffing op Amerikaanse techbedrijven voor kunnen gebruiken. Europa moet veel meer focus krijgen op innovatie en technologie. Af en toe wordt wel gesproken over hoe nieuwe technologieën financieel te ondersteunen, maar laten we dan niet de pareltjes die er al zijn uit het oog verliezen. Met ARM kan een investering gedaan worden, die gegarandeerd succesvol is. Dat moet je bij nieuwe technologieën nog maar afwachten.

De vraag is alleen: wanneer worden de Eurocommissarissen wakker of wie maakt ze wakker?

ARM is heer en meester in de mobiele markt, pc- en datacentermarkt is de volgende stap

Voor iedereen die denkt dat de mobiele markt niet belangrijk genoeg is om 40 miljard belastinggeld aan te besteden: Apple wil zijn complete pc-divisie overhevelen naar ARM, want die chips zijn inmiddels krachtig genoeg om die taken uit te voeren. Dat gaat ongetwijfeld betekenen dat Windows-pc’s niet achter kunnen blijven. Windows 10 kan volledig draaien op bepaalde Qualcomm ARM-chips. Daar gaat ongetwijfeld meer snelheid in komen.

Ook hebben partijen als Amazon en Huawei laten zien ARM-chips voor het datacenter te ontwikkelen die de concurrentie met Intel prima aan kunnen. Ook zijn er steeds meer ARM gebaseerde chips die kunstmatige intelligentie (AI) uitvoeren op steeds hogere snelheden. Van AI wordt de komende jaren veel verwacht qua innovatie, daar kan ARM zomaar een cruciale rol in gaan spelen. ARM staat daarmee in de toekomst aan de basis van enorm veel technologie. In de Verenigde Staten hebben ze al AMD en Intel. Daar zou Europa ARM tegenover kunnen stellen.

Lees ook: Moet Europa ook streven naar technologische werelddominantie?