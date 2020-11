Aruba waarschuwt voor kwetsbare switches, upgrade is nodig

Er zit een opslagfout in sommige switches van Aruba. Dit heeft het bedrijf bekendgemaakt. Het wordt aangeraden om switch 6300 en 6400 van een upgrade te voorzien. De recente firmware van sommige switches gebruikt opslag op zo’n wijze dat het de deploymentlevensduur van de switch negatief beïnvloedt.

De 6300 is een switch die veel wordt gebruikt voor enterprise access, aggregation, core en top-of-rack-implementaties, terwijl de 6400 vooral wordt ingezet bij edge access in het datacenter, inclusief spine-leaf architecturen en EVPN-VXLAN.

Firmwareversie 10.04.3030

De meeste apparaten bieden wel iets van extra opslag, handig voor databases en scripts. Echter blijkt dat die opslag niet zo ontelbaar vaak kan worden overschreven als men denkt. Het blijkt dat firmwareversie 10.04.3030 en vroeger plus 10.05.0020 en vroeger daar niet op die manier mee omgaan.

HPE-Aruba schrijft er zelf over op zijn ondersteuningspagina: “Software ouder dan versie 10.04.3031 schrijft naar … geheugen in een onbedoeld en versneld tempo. Dit veroorzaakt voortijdige eMMC- of SSD-degradatie en betrouwbaarheid. Upgrade naar versie 10.04.3031 om problemen met het geheugen te voorkomen. Na de upgrade zal het opslaggebruik de levensduur van de switch evenaren of zelfs nog beter maken.”

Aruba switches

Mocht je dit nog niet gemerkt hebben: de code is opgedoken in oktober 2020 en deze maand. Je kunt de nieuwe code hier vinden. Het is aan te raden deze te gebruiken als je een Aruba switch 6300 of 6400 hebt, maar bijvoorbeeld ook bij Aruba-producten als de 6200, 8320 en 8325. Deze blijken namelijk met dezelfde problemen te kampen.

Het lijkt een makkelijke oplossing, maar misschien is er veel meer aan de hand. SSD-burnout heeft er al voor gezorgd dat HPE zegt dat hun producten ermee op kunnen houden na 32.768 uur. Echter zijn er online ook video’s verschenen van zo’n burnout slechts vijf weken na installatie, zoals je hieronder kunt zien.