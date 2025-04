HPE breidt Aruba Networking Central uit: meer observability, security en soevereiniteit

HPE komt met grote updates voor Aruba Networking Central, het centrale netwerkbeheerplatform van het bedrijf. Er komen meer opties rondom waar klanten het platform kunnen draaien. Het bedrijf voegt daarnaast de nodige features toe rondom security, AIOps en observability.

HPE Aruba Networking ontwikkelt zich de laatste jaren snel. Zeker na de fundamentele make-over van iets meer dan een jaar geleden, gaat het behoorlijk hard. Vandaag komt er weer een grote update. We lopen in dit artikel kort door de verschillende onderdelen heen.

Meer opties rondom soevereiniteit

De grootste aankondiging die HPE vandaag doet rondom Aruba Networking Central heeft niet eens echt te maken met nieuwe mogelijkheden, maar veel meer met hoe je het beheerplatform kunt gebruiken. HPE maakt het namelijk vanaf nu mogelijk om HPE Aruba Networking Central in een Virtual Private Cloud (VPC) te draaien. Klanten kunnen hiermee de voordelen van een cloudgebaseerd platform combineren met de voordelen van on-prem, is de gedachte. Het gaat dan met name om het koppelen van de wendbaarheid en schaalbaarheid van de cloud aan controle over en security van de data in een on-prem omgeving. Dat moet HPE Aruba Networking Central ook voor zwaarder gereguleerde organisaties nog iets interessanter maken.

Een andere nieuwe optie op het gebied van deployment is HPE Aruba Networking Central On-Premises for Government. Deze versie bevat FIPS 140-2 gecertificeerde serverhardware om aan overheidsspecifieke beveiligingseisen te voldoen. Of dit specifiek gericht is op de Amerikaanse overheid of ook op andere overheden (vaak zit daar onderscheid in), is ons op dit moment niet duidelijk.

HPE trekt Aruba Central gelijk met GreenLake

Met de komst van HPE Aruba Networking Central in en een VPC-omgeving, heeft HPE nu een zeer breed aanbod. Het is mogelijk om het als SaaS in de public cloud af te nemen, on-prem te draaien, als NaaS (Network-as-a-Service) en nu dus ook in VPC-omgevingen. Het past ook goed bij de overkoepelende GreenLake-strategie van HPE, waarin het ook overduidelijk op die verschillende omgevingen inzet. En HPE biedt Aruba Networking Central sinds enige tijd aan vanuit GreenLake, dus dan is het helemaal logisch om pariteit tussen de twee te krijgen.

AIOps krijgt boost

Naast het grote nieuws rondom deploymentopties heeft HPE ook nieuws op het AIOps-vlak. Het heeft naar eigen zeggen “always-on, geautomatiseerde netwerkmogelijkheden” toegevoegd. Hiermee moet het mogelijk worden om het draadloze en bekabelde netwerk continu te monitoren. Dit uiteraard om de prestaties te verbeteren en eventuele problemen met de prestaties (pro-actief) aan te pakken.

Tot zover niet zoveel nieuws, want bovenstaande omschrijving is min of meer de definitie van AIOps. Het wordt interessanter als we lezen hoe HPE Aruba Networking dit doet. Het maakt gebruik van een hechte verzameling (een fabric) aan AI-assistenten. Deze fungeren als het ware als netwerkarchitecten en doen de monitoring en het verzamelen van de data. Ze geven vervolgens diagnostische informatie door en doen de nodige aanbevelingen. Die kunnen gaan over optimalisatie van beschikbare capaciteit en prestaties, maar ook over het dichten van beveiligingsgaten. Verder detecteren ze configuratiefouten voordat deze een negatief effect hebben, volgens HPE.

Uitbreiding observability

HPE heeft observability langzaam maar zeker uitgebouwd. In tegenstelling tot Cisco, waar het al jaren over full-stack observability gaat, gebruikt HPE deze term maar mondjesmaat. Dat is echter aan het veranderen. In de aankondiging van vandaag gebruikt het bedrijf deze term in ieder geval wel.

HPE Aruba Networking heeft in principe ook alle reden om het over full-stack observability te hebben wat ons betreft. Het heeft namelijk een enorme hoeveelheid data in het eigen data lake. HPE Aruba Networking Central heeft meer dan 5,2 miljoen apparaten in beheer, waar meer dan 2 miljard netwerkdiensten overheen gaan. De hoeveelheid apparaten en diensten neemt ook ieder jaar fors toe: respectievelijk 30 en 100 procent in het afgelopen jaar. Dan kun je als bedrijf ook zeker de nodige observability-diensten aanbieden aan klanten. Hiermee kunnen deze dan predictive analytics doen, onder andere.

Full-stack observability is echter niet te realiseren met alleen het eigen data lake. Daarvoor is ook data en telemetrie uit andere bronnen nodig. Om dat ook te kunnen toevoegen, heeft HPE enkele jaren geleden OpsRamp overgenomen. Dat heeft het vorig jaar in HPE Aruba Networking Central geïntegreerd. Vandaag kondigt HPE een nieuw eenjarig abonnement op deze dienst aan. Let wel, dit komt dus bovenop de al eerder aangekondigde native monitoring van apparaten van andere netwerkvendoren zoals Cisco, Arista en Juniper Networks.

Verder krijgt HPE Aruba Networking Central meer inzicht in de prestaties van realtime applicaties, met name Microsoft Teams. HPE Aruba Networking realiseert zich tot slot ook dat de telemetrie uit het eigen data lake van waarde kan zijn voor andere diensten die inzicht willen verschaffen met behulp van observability. Vandaar dat het API’s beschikbaar stelt om te integreren met die diensten.

HPE Aruba Networking Central wordt voornamelijk verkocht als jaarabonnement met een licentiemodel met twee niveaus (Foundation en Advanced). Het is verkrijgbaar via HPE-channelpartners, ook in een managed service provider (MSP)-model.