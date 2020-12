Oracle introduceert cloudgebaseerde automatische load balancer

Oracle heeft binnen zijn public cloudomgeving Oracle Cloud een nieuwe dienst voor automatische load balancing gelanceerd. Oracle Cloud Infrastructure Flexible Load Balancer moet helpen makkelijker netwerkbronnen toe te voegen en te verwijderen in de applicatie-omgevingen van bedrijven.

Met de introductie van Oracle Cloud Infrastructure Flexible Load Balancer wil de cloudgigant handmatige werkzaamheden voor load balancing en het beheer van netwerkcapaciteit automatiseren. Dit moet het makkelijker maken netwerkbronnen binnen de public cloudomgeving van Oracle op- of af te schalen. Uiteindelijk moet dit het gebruik van infrastructuur flexibeler maken, aldus Oracle.

De cloudgigant ziet de nu gepresenteerde oplossing daarnaast als een onderdeel van de eigen strategie om een compleet flexibel systeem te leveren voor het gebruiken van CPU cores, geheugen en storage.

Functionaliteit

Meer concreet maakt Oracle Cloud Infrastructure Flexible Load Balancer het mogelijk om via een enkele console geautomatiseerde load balancing te leveren voor Oracle Cloud deployments. Beheerders hoeven hierbij alleen het minimum aan vereiste bandbreedte op te geven die de load balancer aan een applicatie moet leveren op een bepaald moment. Optioneel kunnen zij ook de maximum bandbreedte instellen.

Oracle Cloud Infrastructure Flexible Load Balancer schaalt vervolgens, afhankelijk van het gevonden netwerkverkeervolume, geheel automatisch de binnen de vastgestelde parameters benodigde netwerkcapaciteit op of af. Ook kan extra bandbreedte worden toegewezen als extra verkeer wordt ontdekt. Wanneer dit verkeer weer afneemt, schaalt Oracle Cloud Infrastructure Flexible Load Balancer automatisch weer af.

Kostenbesparing

Een belangrijk voordeel van het geautomatiseerd op- en afschalen van netwerkbandbreedte door Oracle Cloud Infrastructure Flexible Load Balancer is, volgens de cloudgigant, een flinke kostenbesparing. Het specifiek toewijzen van een bepaalde netwerkbandbreedte aan bepaalde workloads zorgt er onder meer voor dat netwerken geen last hebben van overprovisioning en dus meer kosten.

Een enkele cloudgebaseerde Oracle Cloud Infrastructure Flexible Load Balancer biedt tussen de 10 en 8.000 Mbps aan bandbreedte. De dienst heeft een flat rate prijsstelling van 0,0113 dollar per actieve load balancer instance per uur. Hierbij komt een additioneel bedrag van 0,0001 dollar voor iedere gebruikte bandbreedte van 10 Mbps per uur.

Tip: Oracle gaat nieuwe standaard zetten voor public cloud security