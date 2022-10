Oracle heeft onlangs VirtualBox 7.0 geïntroduceerd. De release bevat diverse updates, waaronder EFI Secure Boot, volledige versleuteling voor vm’s, Windows 11-ondersteuning via TPM en support voor op Arm gebaseerde Mac-computers.

VirtualBox is een open-source oplossing waarmee eindgebruikers binnen een besturingssysteem op basis van virtualisatie een of meerdere andere besturingssystemen kunnen draaien. Deze ‘guest operating systems’ draaien ieder in een eigen virtuele omgeving.

Met de introductie van versie 7.0 zijn veel features toegevoegd. TPM 1.0, TPM 2.0 en EFI Boot Secure springen in het oog. Deze functionaliteit moet het voor gebruikers makkelijker maken Windows 11 te installeren zonder registry hacks.

Ook biedt de nieuwe versie meer encryptiemogelijkheden. Vm’s kunnen volledig worden versleuteld. Dit gebeurt niet alleen binnen guest operating systems, maar ook voor logs, saved states en andere bestanden die met de betreffende vm zijn verbonden. Vooralsnog werkt deze functie alleen via de command line, aldus Oracle.

Arm-gebaseerde Mac-computers

Een andere bijzondere eigenschap van VirtualBox 7.0 is dat dit de eerste versie is die op Arm gebaseerde Mac-computers ondersteunt. De ondersteuning is nog in bèta; de functionaliteit wordt als ‘werk in uitvoering’ beschreven. De op Arm gebaseerde Mac-computers kunnen nog geen besturingssystemen in vm’s draaien die specifiek voor AMD- en Intel x86-processors zijn geschreven.

De beperking leidt onder andere tot minder interne netwerkfunctionaliteit, iets waar gebruikers rekening mee moeten houden. Volgens Oracle verschijnen er op een later moment updates die de functionaliteit verbeteren.

Overige features

Daarnaast bevat VirtualBox 7.0 diverse nieuwe Linux features. Ook kunnen cloudgebaseerde machines nu lokaal worden beheerd. Verder is er een prestatiemonitoringtool toegevoegd voor guest operating systems, evenals een wizard tool voor niet-beheerde installaties van guest operating systems.

Vobis is nu het standaard audioformaat voor het opnemen van WebM containers. Ook zijn er virtuele IOMMU devices voor Intel en AMD toegevoegd. Daarnaast is er een betere thema-integratie op Mac- en Linux-systemen met verschillende updates

VirtualBox 7.0 is nu beschikbaar voor host-omgevingen met Windows, Linux, Solaris en op Arm en Intel gebaseerde Mac-computers.