Doorbraak in solidstatebatterijen met hulp van Bill Gates

Accustartup QuantumScape claimt een doorbraak in de ontwikkeling van solidstatebatterijen. De accu’s zouden significant beter presteren dan vergelijkbare lithium-ionaccu’s.

In vergelijking met een lithium-ionaccu van hetzelfde formaat had de lithium-metaalaccu van QuantumScape meer capaciteit, kon hij sneller opladen en presteerde hij beter bij lage temperaturen, schrijft Fortune. Ook zou er bij het herladen minder degradatie plaatsvinden, wat een significant probleem is bij huidige accu’s.

Elektrische auto’s

De technologie zou uiteindelijk moeten leiden tot goedkopere accu’s voor elektrische auto’s, die ook langer meegaan dan de batterijen die nu worden gebruikt. Bill Gates was een vroege investeerder in het bedrijf en zou ook hebben bijgedragen met advies. De CEO van QuantumScape vertelde verbaasd te zijn over hoe snel de voormalige Microsoft-CEO zich in de chemistrie van accu’s had verdiept.

Toch moet de technologie zich nog op grotere schaal bewijzen. De geteste accu van QuansumScape is eerder van het formaat voor een smartphone dan voor een auto. Bovendien is het nog niet duidelijk of de accu’s ook daadwerkelijk in grote getalen geproduceerd kunnen worden.

Volkswagen

Volkswagen zet groot in op de startup. Het bedrijf investeert er 300 miljoen dollar (248 miljoen euro) in en neemt een eigendomsbelang aan. Volkswagen hoopt de technologie in 2025 in zijn auto’s te kunnen verwerken.

Concurrent Tesla zet ondertussen nog altijd in op lithium-ionaccu’s. Tijdens het Battery Day-evenement in september liet het bedrijf een nieuw ontwerp zien die de kosten van accu’s flink moet verlagen en de auto’s meer bereik moet opleveren.