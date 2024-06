Bill Gates ziet geen probleem in groei energieverbruik door opkomst AI

De toename zou volgens hem op termijn makkelijk worden gecompenseerd door ‘groene energiepremiums’ die techbedrijven bereid zijn te betalen, wat groene energie een boost zal geven.

Tijdens de Breakthrough Energy Summit in Londen, schrijft de Financial Times, heeft Bill Gates de explosieve toename van het energieverbruik door de techsector als gevolg van de groeiende AI-activiteiten verdedigd. Volgens hem hoeven hierover geen zorgen te bestaan.

Gates stelt dat de huidige booming AI-ontwikkelingen, vooral rondom Generatieve AI, ervoor zorgen dat de techsector verantwoordelijk is voor de sterke toename van het energieverbruik. Dit komt doordat hyperscalers en AI-giganten massaal in nieuwe datacenters investeren. Hierdoor zullen datacenters volgens hem straks tussen de 2 procent en 6 procent van het mondiale energieverbruik voor hun rekening nemen.

Microsoft zelf kondigde onlangs aan dat zijn CO2-uitstoot vanwege de bouw van nieuwe datacenters sinds 2020 met een derde is gegroeid.

Groene energie compenseert

De groei van het energieverbruik door datacenters vanwege AI hoeft volgens Bill Gates echter geen problemen op te leveren, zoals door velen wordt gevreesd. De Microsoft-oprichter stelt dat juist deze ontwikkelingen ervoor zorgen dat techbedrijven naar nieuwere, groenere methoden zoeken voor het genereren van de benodigde energie, en daarmee de CO2-uitstoot compenseren.

Volgens hem betalen zij makkelijker een ‘premium’ of hogere prijs voor schone energie, gaat Gates verder. Dit zorgt ervoor dat deze vraag de ontwikkeling van duurzame energie en het gebruik ervan verder zal stimuleren. Hij roept daarom milieuactivisten en overheden op dit thema niet nog verder op de spits te drijven.

Geen garanties

Volgens de Financial Times blijkt uit een recent onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Energie dat AI inderdaad in de nabije toekomst voor de meeste workloads in Amerikaanse datacenters zal zorgen. Hoewel grote hyperscalers hiervoor veel langetermijncontracten voor wind- en zonne-energie hebben afgesloten, hoeft dit volgens de onderzoekers nog niet te betekenen dat het gebruik van deze energie daadwerkelijk de groei van de CO2-uitstoot compenseert. Vooral omdat deze deals niet in lijn zijn met de daadwerkelijke uur-per-uur energievraag van lokale energiebronnen.

Bill Gates maakte zijn opmerkingen tijdens het evenement grotendeels tegenover een eigen parochie. Investeerders in investeringsmaatschappij Breakthrough Energy zijn naast hemzelf ook andere ‘tech icons’ zoals Jeff Bezos, Masayoshi Son en Jack Ma.

Breakthrough Energy houdt zich onder meer bezig met het investeren in bedrijven en organisaties die zich richten op het sterk terugbrengen van de CO2-uitstoot in de landbouwsector, in gebouwen, elektriciteitscentrales, de maak- en transportsector.

Lees ook: CO2-uitstoot Microsoft schiet omhoog met 30 procent