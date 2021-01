‘Fujitsu gaat in 2021 flink op het overnamepad’

Fujitsu is van plan dit jaar veel overname te plegen. Dit stelt zakenkrant Financial Times. Hiermee wil de techgigant bedrijven beter helpen met hun digitale transitie en een compleet pakket aan oplossingen hiervoor bieden. Vooral op het gebied van data analytics, kunstmatige intelligentie, security en 5G.

Volgens de Financial Times is Futjitsu dit jaar van plan om een ambitieus overnameprogramma uit te rollen. Hierbij zou het gaan om een lijst van 20 overnames. Dit programma moet de Japanse techgigant beter in staat stellen om diensten die ‘verandering brengen’ te leveren in een sterk concurrerende markt. Het gaat hierbij vooral om diensten die bedrijven helpen met hun digitale transitie.

Overnames

De overnames moeten Fujitsu de benodigde capaciteit leveren om die diensten te leveren die zijn klanten echt nodig hebben. Met overnames kan dit, aldus Fujitsu, het snelste worden bereikt. Vooral gaat het hierbij om diensten op het gebied van data-analytics, AI en cybersecurity.

Een ander gebied waarop Fujitsu de komende tijd flink wil gaan inzetten, is 5G. Vooral de huidige sancties vanuit de Verenigde Staten tegen Huawei, brengt Fujitsu meer kansen op dit gebied, zo stelt de Financial Times.

Onderdeel van strategie

Het overnameprogramma vormt onderdeel van de strategie van Fujitsu om ook zelf een digitale transitie door te maken. Op dit moment biedt de Japanse techgigant onder meer server-, storage- en supercomputertoepassingen en -oplossingen. Ook is het onlangs gestart met het aangaan van OEM- en resell-samenwerkingsverbanden op storagegebied. Denk hierbij aan partnerships met NetApp, Commvault, Datera, Quatum, Qumulo en Veritas.