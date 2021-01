Synology komt met nas met Ryzen-processor voor mkb’ers

Synology heeft een nieuwe nas uitgebracht bedoeld voor mkb’ers. Zoals de naam suggereert, is de RackStation RS1221+ bedoeld voor serverracks. Hij is uitgerust met een Ryzen-processor en kan door de gebruiker worden aangepast.

De RS1221+ biedt ruimte aan 8 harde schijven in een 2U-chassis. Met de AMD Ryzen V1500B belooft Synology dat de server 3,6 keer zo snel is, met 3,8 keer zo hogen iops-prestaties met een limiet van 108K en hogere schrijfsnelheden tot 1147 MB/s. Leesprestaties komen tot 2315 MB/s. Dergelijke prestatiewinsten zijn overigens niet onverwacht, gezien de voorganger, de RS1219+, was uitgerust met een relatief trage Intel Atom C2538.

Verder is de nas uitgerust met 4 GB aan ecc-geheugen, wat kan worden uitgebreid tot maximaal 32 GB. Standaard zitten er vier gigabitethernetpoorten in de nas, maar met de vrije PCIe-slot is het mogelijk om een 10Gb-poort toe te voegen. Ook is er ruimte voor m.2-ssd’s.

Redundante voeding

Voor gebruikers die extra betrouwbaarheid willen, biedt Synology ook de RS1221RP+ aan. Dit model beschikt over een extra voeding en is 10 centimeter dieper dan de RS1221+. Die laatste is 30 centimeter diep.

Net zoals alle nas-systemen van Synology draait de nas het Synology DSM-besturingssysteem. Deze ondersteunt een breed scala aan applicaties, waaronder software voor het maken van back-ups en het draaien van virtuele machines, mailservers en andere SaaS-diensten. Docker wordt ook ondersteund.

Verkrijgbaarheid

De Synology RS1221+ en RS1221RP+ zijn per direct beschikbaar. Ze worden standaard geleverd met drie jaar garantie. Synology heeft nog geen prijzen bekendgemaakt.