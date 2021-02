‘Apple wil auto’s maken met Hyundai en Kia’

Apple lijkt van plan te zijn om samen met de Zuid-Koreaanse automerken Hyundai en Kia te werken aan de ontwikkeling van auto’s. De auto’s zouden elektrisch aangedreven zijn en autonoom kunnen rijden.

De geruchten komen van een Koreaanse krant, schrijft Bloomberg. De bedrijven zouden in de komende weken een deal willen sluiten om in 2024 de eerste Apple-auto’s te produceren, beginnend met 100.000 auto’s per jaar. In ruil daarvoor zou Apple 4 biljoen won (3 miljard euro) in Kia investeren.

Al sinds 2014 in aanloop

Geruchten dat Apple werkt aan een eigen auto doen al lange tijd te ronde. Al sinds 2014 doet het bedrijf aanstalten om de autowereld in te stappen. De ontwikkelingen daarvan stonden jarenlang op een laag pitje, maar daar kwam verandering in toen Doug Field in 2018 bij Apple terugkeerde als vice president. Field had al eerder bij Apple gewerkt en heeft later ervaring bij Tesla opgedaan. Inmiddels zou het bedrijf genoeg vordering gemaakt hebben om een auto voor consumenten te maken. In december gingen er al geruchten rond dat Apple in 2024 een auto wil uitbrengen.

Volgens de geruchten richt Apple zich met zijn zelfrijdende auto’s op het klassieke concept van het hebben van een eigen voertuig. Hiermee gaat het tegen toekomstbeelden van Tesla en Google-zusterbedrijf Waymo in, die ook beide aan de techniek voor autonome auto’s werken.

Hyundai en Kia

Een samenwerking met Kia en moederbedrijf Hyundai is logisch. Hyundai was een van de eerste automerken die groot inzette op elektrisch vervoer. Modellen als de Ioniq en Kona EV zijn erg populaire elektrische auto’s. Het bedrijf houdt zich ook bezig met de ontwikkeling van auto’s met andere alternatieve brandstoffen, zoals waterstof. Apple zou zich willen richten op het verbeteren van de accutechniek in elektrische auto’s.