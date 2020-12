‘Apple wil in 2024 zelfrijdende auto op de markt brengen’

Apple zou eraan werken om in 2024 een eigen auto op de markt te hebben. De auto zou zichzelf kunnen besturen en voorzien zijn van nieuwe batterijtechnieken.

Reuters schrijft dat Apple al sinds 2014 in meer of mindere mate bezig is met het ontwerpen van een eigen auto. Nadat Doug Field, die eerder bij Apple en later bij Tesla gewerkt heeft, in 2018 als vice president terugkeerde bij Apple, zou het bedrijf genoeg vordering gemaakt hebben om een een auto voor consumenten te maken.

Eigen auto

In tegenstelling tot Waymo, het zusterbedrijf van Google dat zelfrijdende auto’s als taxi’s wil inzetten, richt Apple zich op het hebben van een eigen voertuig. De strategie van Apple zou zijn om een auto te ontwikkelen die veel goedkopere accu’s en een groter bereik heeft.

Hoe Apple de logistieke stap van het bouwen van kleine elektronica naar het bouwen van hele auto’s gaat maken, is nog niet duidelijk. Het bedrijf zal honderdduizenden van de auto’s moeten verkopen om winst te maken.

Nieuwe accutechnologie

Volgens de bronnen van Reuters zou Apple het verschil willen maken in de accutechniek. Het bedrijf zou aan een monocellontwerp werken, waarbij de individuele cellen in de accu groter worden en daarmee efficiënter met de ruimte omgaan. Hierdoor zou de auto een groter bereik moeten hebben.

Ook zou Apple werken aan een accu op basis van lithium-ijzer-fosfaat (LFP). Een dergelijke accu zou minder snel oververhit raken en daarom veiliger zijn dan andere lithium-ionaccu’s.

Veel R&D naar accu’s

Apple is niet het enige bedrijf dat hard aan de weg timmert voor de ontwikkeling van accu’s. In september presenteerde Tesla tijdens de Battery Day-presentatie een nieuw accuontwerp dat goedkoper moest zijn en een grotere opslagcapaciteit moest bieden. Onlangs kondigde accustartup QuantumScape aan dat het bedrijf een ‘doorbraak’ heeft weten te behalen bij de ontwikkeling van solidstateaccu’s.