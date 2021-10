Apple lanceert lesstof om kinderen wegwijs te maken in programmeren

In het kader van de EU Code Week lanceert Apple een gids om kinderen te helpen leren programmeren. De gids is, evenals toevoegingen in Apple’s eerder geïntroduceerde Schoolwerk-app, vanaf vandaag beschikbaar.

De nieuwe gids – ‘Iedereen kan programmeren: voorschoolse en vroegschoolse educatie’ – is per PDF verkrijgbaar. Het document dient als lesprogramma om kinderen van basisschoolgroepen 1 tot en met 5 kennis te laten maken met programmeren. Les één vangt aan met een brownierecept, waarbij de stappen van het recept worden vergeleken met commando’s voor computers. Het concept van computing wordt tastbaar en is zowel door ouders als leerkrachten bij te dragen.

“Door zich al op jonge leeftijd de basisbeginselen van programmeren eigen te maken, leren kinderen goed te luisteren, te communiceren en anders te denken. Bovendien draagt dit bij aan hun zelfvertrouwen”, aldus gebruiker Leticia Batista, die lesgeeft aan een kleuterklas op McKinna Elementary School in Oxnard (Californië).

Ontwerpers van Apple werken samen met leerkrachten om het onderwijs te ondersteunen met Swift. De nieuwe gids is een aanvulling op een eerder initiatief van Apple en de Swift Playgrounds-app. Docenten en gezinnen kunnen hiermee kinderen op jonge leeftijd laten kennismaken met programmeren.

App-ontwikkelingen

Naast een introductie van de gids publiceert Apple een kortdurende, digitale kennismakingsactiviteit. ‘Inclusieve app ontwerpen’ stelt docenten in staat om leerlingen van basisschoolleeftijd in één uur bij te brengen hoe een idee in een toegankelijke app om te zetten is. Zowel conceptualisatie als uitvoering staan centraal: de stof dekt het bedenken van een probleem, maken van een prototype en schrijven van de code.