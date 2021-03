Cognizant neemt ESG Mobility over

IT-serviceprovider Cognizant kondigt de overname van ESG Mobility aan. Het bedrijf wil daarmee meer kennis opdoen in de wereld van automotive.

Wanneer de acquisitie is afgerond, komen ongeveer 1000 specialisten in engineering en R&D bij Cognizant werken, vertelt het bedrijf in een persbericht. Deze werknemers gaan aan het werk in innovation hubs in Duitsland, de VS en China.

Digitaal verbonden voertuigen

Met de overname van ESG Mobility wil Cognizant zijn kennis op het gebied van autotechniek uitbreiden, voornamelijk op het gebied van digitaal verbonden voertuigen. Het bedrijf vertelt dat de markt voor deze connected cars in 2019 63 miljard dollar (53 miljard euro) waard is en dat de verwachtingen zijn dat dit per 2027 naar 225 miljard dollar (190 miljard euro) zal groeien.

“De auto-industrie ondergaat momenteel een fundamentele verschuiving, waarbij nieuwe mobiliteitsconcepten die zwaar op software, connectiviteit en kunstmatige intelligentie leunen, worden omarmd”, zegt Malcolm Frank, President of Digital Business and Technology bij Cognizant. “Onze prioriteit is klanten de mogelijkheden leveren die ze nodig hebben om als moderne digitale bedrijven te kunnen concurreren, en ESG Mobility vult ons huidige aanbod op het gebied van connected mobility en globale levermodel natuurlijk aan. De overname laat onze klanten sneller innoveren in het vormen van de toekomst van transport. We verheugen ons om het getalenteerde team van ESG Mobility te verwelkomen bij Cognizant.”

Consultancy

ESG Mobility is een dochterbedrijf van ESG Elektroniksystem – and Logistik – GmbH. Dit bedrijf houdt zich bezig met technologieconsultancy voor het ontwerp, de integratie en operatie van complexe beveiligingsgerelateerde elektronische en IT-systemen. ESG Mobility richt zich specifiek op de autobranche en de elektrotechniek die daarbij komt kijken.

Cognizant vertelt dat na afronding van de acquisitie de twee bedrijven samen technische diensten gaan verlenen aan acht van de tien grootste OEM’s in de auto-industrie. Welke OEM’s dit zijn, wordt niet vermeld.

Team van wereldklasse

“Wij hebben een team van wereldklasse opgebouwd van technische R&D- en technologieconsultants die onze klanten in de automobielsector in Duitsland en de rest van de wereld goed begrijpen”, vertelt Jörg Ohlsen, CEO van ESG Mobility. “Door ons bij Cognizant aan te sluiten, kunnen we een hogere kwaliteit van dienstverlening bieden, meer innovatieve producten bouwen en een breder scala aan digitale initiatieven voor onze huidige en toekomstige klanten ondersteunen. We kijken ernaar uit om onze uitgebreide ervaring in de auto-industrie te gebruiken om een meer verbonden, mobiele wereld te creëren.”

De overname moet in het tweede kwartaal van 2021 afgerond zijn. Hoeveel Cognizant voor de overname betaalt, is niet bekend.

