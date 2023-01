Cognizant maakt de overname van Mobica bekend. Het bedrijf ontwikkelt, test en implementeert IoT-apparaten en -software. Naar eigen zeggen stelt de overname Cognizant in staat om klanten beter te ondersteunen tijdens grote IT-projecten.

De overname is afhankelijk van de goedkeuring van toezichthouders. Cognizant verwacht de deal in februari af te ronden. Mobica heeft verschillende kantoren in Oost-Europa. De regio staat hoog op de agenda voor Cognizant. In 2018 nam de organisatie het Roemeense Softvision over, gevolgd door het Litouwse Devbridge in 2021.

Mobica en Cognizant

“Mobica heeft een sterk track record in het leveren van software engineering-diensten”, aldus Annadurai Elango, executive vice president van core technologies and insights bij Cognizant. “Het bedrijf is goed afgestemd op ons bestand van 2.000 klanten, terwijl de grote aanwezigheid in Polen onze ontwikkelingsteams in Oost-Europa aanzienlijk versterkt.”

Als gevolg van de overname krijgt Cognizant bijna 900 werknemers in Europa en Noord-Amerika, waaronder 550 ingenieurs in Polen. De overname volgt niet lang na de benoeming van een nieuwe CEO. Ravi Kumar volgt vertrekkend CEO Brian Humphries op.

Cognizant maakt volgende maand de financiële resultaten voor het vierde kwartaal van 2022 bekend. Analisten verwachten een kwartaalomzet van 4,8 miljard dollar (ongeveer 4,4 miljard euro) en een jaaromzet van 19,4 miljard dollar, een stuk meer dan eerder voorspeld.

Tip: Accenture waarschuwt voor omzetdaling