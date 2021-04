Nvidia kondigt serverprocessor Grace aan, blinkt uit in AI-workloads

Nvidia heeft de Grace-cpu aangekondigd. Het is een datacenterprocessor gebaseerd op de Arm-architectuur die volgens Nvidia uitblinkt in taken op het gebied van kunstmatige intelligentie en high performance computing.

De nieuwe processor is aangekondigd in een persbericht van Nvidia. De chipontwerper claimt dat de Grace tien keer de prestaties biedt van de snelste servers van het moment voor wat betreft ‘de meest complexe AI- en HPC-workloads’. Het bedrijf maakt die vergelijking met zijn eigen DGX-systemen. Die zijn uitgerust met twee AMD Epyc 7742-processors met een totaal aan 128 cores en acht Nvidia A100-gpu’s.

Snelle interconnects

Veel informatie over het ontwerp van de processor deelt Nvidia niet. Het bedrijf spreekt van Neoverse-cores, maar details daarover blijven in het ongewisse. Wel vertelt Nvidia over de snelle interconnects tussen de cpu en de gpu. Daarvoor gebruikt het bedrijf een nieuwe generatie van zijn NVLink-interconnects, waarmee een bandbreedte van 900GB/s mogelijk is tussen de twee chips. Ook twee afzonderlijke Grace-cpu’s kunnen de techniek gebruiken om snel samen te werken, met een maximale bandbreedte van 600GB/s. De processor kan overweg met error correcting Lpddr5x-geheugen, wat met 500GB/s een twee keer zo hoge bandbreedte als ddr4 moet bieden.

Twee supercomputers aangekondigd

Nvidia heeft al meerdere geïnteresseerde afnemers van de nieuwe processor. Een van die klanten is het Zwitserse Nationale Computing Center (CSCS), dat de chips wil inzetten voor onderzoek naar allerlei zaken die veel rekenkracht vereisen, van klimaat tot economie. Een dergelijke supercomputer komt ook in het Los Alamos National Laboratory te staan. Beide supercomputers worden gebouwd in samenwerking met Hewlett Packard Enterprise.

Beschikbaarheid

Volgens Nvidia worden deze supercomputers ’s werelds snelste supercomputers voor AI-workloads, met een maximale rekenkracht van meer dan 20 exaflops. De supercomputers zullen ook beschikken over nieuwe, nog onaangekondigde Nvidia-gpu’s, De oplevering van de nieuwe supercomputers is gepland voor 2023. Veel eerder is ook niet mogelijk, aangezien de Grace-processors pas begin 2023 op de markt verschijnen.