Nvidia en Foxconn testen humanoid robots in AI-serverfabriek

Nvidia en Foxconn zijn in gesprek om humanoid robots in te zetten in een nieuwe fabriek in Houston waar AI-servers worden geproduceerd. Het zou de eerste keer zijn dat een Nvidia-product wordt gemaakt met hulp van mensachtige robots.

Dat stelt Reuters op basis van bronnen. De nieuwe fabriek in Houston moet in het eerste kwartaal van volgend jaar beginnen met de productie van Nvidia’s GB300 AI-servers. Daar kunnen humanoid robots mogelijk in helpen.

Foxconn ontwikkelt eigen humanoid robots samen met Nvidia en heeft ook robots van het Chinese UBTech getest. Het is nog onduidelijk welk type humanoid robots uiteindelijk wordt ingezet, hoe ze eruit zien of hoeveel er komen.

Volgens een bedrijfspresentatie van Foxconn uit mei worden de robots getraind voor verschillende assemblage-activiteiten. Ze leren objecten oppakken en plaatsen, kabels invoegen en assemblagewerk uit te voeren. Deze vaardigheden moeten hen geschikt maken voor het productieproces van de complexe AI-servers.

De Houston-fabriek is ideaal voor de inzet van humanoid robots omdat het een nieuwe locatie betreft met meer ruimte dan bestaande productielocaties voor AI-servers, volgens bronnen die bekend zijn met de plannen.

Bredere robotstrategie

Leo Guo, general manager van de robotics business unit bij Foxconn Industrial Internet, kondigde vorige maand aan dat Foxconn in november twee versies van humanoid robots zal presenteren tijdens het jaarlijkse tech-evenement van het bedrijf. Een versie krijgt benen, terwijl de andere werkt met een wielbasis, wat goedkoper zou zijn.

Ook andere bedrijven experimenteren met humanoid robots in productieomgevingen. Autofabrikanten Mercedes-Benz en BMW hebben de inzet van humanoids op productielijnen getest, terwijl Tesla bezig is met de ontwikkeling van eigen robots.

China investeert eveneens zwaar in humanoid robotica en verwacht dat veel fabriekstaken uiteindelijk door dergelijke robots worden uitgevoerd. Nvidia kondigde in april aan AI-supercomputer productielocaties te bouwen in Texas, waarbij wordt samengewerkt met Foxconn in Houston en Wistron in Dallas. Beide locaties moeten binnen 12 tot 15 maanden volledig operationeel zijn.

