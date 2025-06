Snap lanceert Specs-bril voor groot publiek in 2026

Snap kondigt de publieke lancering aan van zijn slimme bril Specs voor 2026. De ultra-krachtige computer in lichtgewicht bril integreert machine learning en AI-ondersteuning in 3D. Spectacles-gebruikers maken nu al 8 miljard AR-ervaringen per dag.

“We geloven dat de tijd rijp is voor een revolutie in computergebruik die onze digitale ervaringen op natuurlijke wijze integreert in de fysieke wereld”, zegt Evan Spiegel, mede-oprichter en CEO van Snapchat. De nieuwe Specs kunnen door machine learning de omgeving begrijpen en bieden gebruikers de mogelijkheid om games te spelen, ervaringen te delen met vrienden, te browsen en te streamen.

Developers introduceren innovatieve toepassingen

Meer dan 400.000 ontwikkelaars bouwden al 4 miljoen lenzen met Snaps AR-tools. Snap bereidde de publieke lancering voor door vorig jaar de vijfde generatie Spectacles uit te brengen voor ontwikkelaars. Hun nieuwe ervaringen tonen de potentie van de technologie.

Snap introduceert nieuwe tools speciaal voor ontwikkelaars die locatiegebonden ervaringen willen bouwen. Fleet Management maakt het mogelijk om op afstand meerdere Spectacles-brillen te monitoren. Guided Mode configureert brillen om direct in een lens te starten voor een soepele bezoekerservaring. Guided Navigation helpt bij het bouwen van AR-rondleidingen door musea en evenementen.

AI-integraties en geavanceerde API’s

Snap OS krijgt belangrijke updates gebaseerd op feedback van de ontwikkelaarscommunity. Het bedrijf integreert nauw met OpenAI en Gemini op Google Cloud. Dit stelt ontwikkelaars in staat multimodale AI-gestuurde lenzen te bouwen. Toegang tot de camera verloopt via een eigen Remote Service Gateway voor privacy.

Nieuwe API’s maken meer mogelijkheden beschikbaar. De Depth Module API vertaalt 2D-informatie uit large language models om AR-data nauwkeurig in 3D te verankeren. Automated Speech Recognition ondersteunt realtime transcriptie in meer dan 40 talen. De Snap3D API laat ontwikkelaars direct 3D-objecten genereren.

Binnenkort krijgen ontwikkelaars WebXR-ondersteuning voor browsers. Snap werkt samen met Niantic Spatial om hun Visual Positioning System naar Lens Studio te brengen. Deze samenwerking moet een gedeelde, AI-gestuurde kaart van de wereld opbouwen.

