IBM laat eerste testchip op 2 nanometer zien

IBM heeft de eerste wafer met halfgeleiders op het 2nm-procedé gebouwd. De succesvolle test is een belangrijke stap voor het kleiner, sneller en zuiniger maken van chips.

De processor op 2 nanometer moet 45 procent beter presteren met hetzelfde stroomverbruik als een vergelijkbare processor op 7 nanometer. Bij gelijke prestaties is het stroomverbruik 75 procent minder, aldus IBM. Een chip ten grootte van een vingernagel kan 50 miljard transistors herbergen.

AnandTech vroeg bij IBM na hoe groot een IBM-vingernagel precies is en kon daaruit opmaken dat IBM 333 miljoen transistors per vierkante millimeter heeft weten te produceren. Dat is aanzienlijk meer dan de kleinste procedés waar concurrenten TSMC, Intel en Samsung momenteel aan werken.

Bron: AnandTech

EUV-belichting

Om de transistors zo klein te krijgen, maakt IBM gebruik van het EUV-belichtingsproces op een siliconenwafer van 300 millimeter. Bij het ontwerp van de transistors wordt gebruikgemaakt van een nieuwe techniek, genaamd Gate-All-Around. Dat maakt het mogelijk om drie transistors boven op elkaar te stapelen.

Samenwerking met andere bedrijven

Deze mijlpaal werd bereikt in het IBM Research-laboratorium in New York, in samenwerking met de State of New York, Samsung Electronics en Intel. IBM heeft zelf geen chipfabrieken, sinds het bedrijf zijn fabrieken aan GlobalFoundries verkocht. Nu werkt IBM met andere bedrijven samen om de ontwikkeling van chipfabricatie verder te brengen.

Commerciële toepassingen in 2024

Naar verwachting komt de productie van deze nieuwe 2nm-technologie in 2024 op gang, vertelt Mukesh Khare, VP of hybrid cloud bij IBM. De technologie gaat volgens IBM worden ingezet om applicaties in onder andere kunstmatige intelligentie, edge computing en autonome systemen te versnellen. Het zal geplaatst worden in systemen als IBM Power Systems en IBM Z. Vermoedelijk sijpelt de technologie uiteindelijk ook door tot de smartphones en computers op je werkplaats.

