TSMC steekt 100 miljard dollar in opschalen chipproductie

TSMC heeft een investering van 100 miljard dollar (85 miljard euro) aangekondigd. Het bedrijf wil in de komende drie jaar zijn productiecapaciteit flink gaan opschalen.

Dat is een flinke opschaling ten opzichte van de 28 miljard dollar (24 miljard euro) die TSMC al van plan was om dit jaar uit te geven. De recente chiptekorten laten echter zien dat er vraag is naar nog meer capaciteit dan het bedrijf op had gerekend. Het bedrijf wil met zijn klanten in allerlei industrieën samenwerken om de zondvloed aan vraag te kunnen verwerken, schrijft Bloomberg.

Enorme investeringen

Bloomberg vraagt zich af waar TSMC dat geld vandaan wil halen. Eind december bleek het bedrijf zo’n 28 miljard dollar aan cash tot zijn beschikking te hebben. Wel onderstreept het hoe enorm veel geld het kost om voorop te blijven in de chipindustrie. Een onderdeel van deze investeringen wordt een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Arizona die 12 miljard dollar (ruim 10 miljard euro) moet gaan kosten. Ook werkt het bedrijf volgens Nikkei Asia aan een nieuwe fabriek in Taiwan waar het 3nm-chips wil gaan produceren.

Samsung volgt TSMC op de voet

Momenteel heeft TSMC de leiding op het gebied van chiptechniek, op de voet gevolgd door Samsung Electronics, die ook eerder een investering van 100 miljard had aangekondigd. Dat is echter een investering van tien jaar. Het bedrijf is ook al bezig met de ontwikkeling van zijn 3nm-procedé, mogelijk in een nieuwe fabriek in Texas.

Intel probeert achterstand in te halen

Intel werkt hard om zijn achterstand in te halen en heeft onlangs zijn plannen aangekondigd om zijn productiecapaciteit uit te besteden. Net als TSMC werkt het bedrijf aan een nieuwe chipfabriek in Arizona, maar het heeft ook al plannen voor nieuwe fabrieken in Europa. Global Foundries heeft al eerder aangegeven niet meer te proberen de nieuwste ontwikkelingen in chipproductie bij te willen benen.

