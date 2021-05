Citymesh vierde partij in Belgische 5G-veiling

De Belgische telecomoperator Citymesh wil als vierde partij meedoen aan de 5G-veiling in België, die volgende week dinsdag op de agenda van het Overlegcomité staat.

Minister van Telecom Petra De Sutter had een studie aangevraagd over de impact van de mogelijke intrede van een vierde telecomspeler. De telecomwaakhond BIPT finaliseerde een update van zijn studie in 2018. De conclusies liggen in de lijn met de vorige versie: een vierde telecomspeler kan de prijzen voor mobiel internet doen dalen.

Vorig jaar bundelde Citymesh haar krachten met IT-bedrijf Cegeka. Samen streven ze ernaar om de vierde telecomoperator voor de zakelijke markt te worden. Dat zou een investering van zo’n 100 miljoen euro vergen, zo liet het bedrijf aan De Tijd weten. “Citymesh had al jaren de ambitie om de vierde telecomoperator te worden,” zegt CEO Mitch de Geest. “De puzzelstukken vallen nu in elkaar, we hebben nationaal 4G- en 5G- spectrum, een duidelijke visie en samen met Cegeka een sterk en compleet aanbod om de telecommarkt in België door elkaar te schudden.”

Naast B2B nu ook ook B2C

Dat de scheidingslijn B2B en B2C telecom vervaagt, sterkt de bedrijven in hun beslissing. “Als je een mobiel privaat netwerk voor een containerterminal of ziekenhuis opzet, is dat een duidelijk een privaat netwerk,” legt De Geest uit. Maar Citymesh wil ook netwerken voor steden uitbouwen. “Een netwerk waar politiemensen, zorgpersoneel of ambtenaren gebruik van maken is publiek.”

Indien Citymesh het volledige spectrumpakket in handen krijgt, zal dit het bedrijf toegang geven tot het 700, 900, 1400, 1800 en 2000MHz spectrum, bovenop hun bestaande 2600MHz en 3500MHz spectrum. Slagen ze hierin, beschikken ze over evenveel capaciteit als een Proximus.

Daarmee heeft Citymesh voldoende spectrum om hun B2B focus te behouden en daarnaast ook een zeer competitief B2C aanbod te realiseren. “We hebben het grote voordeel dat we onze netwerken van de grond af kunnen uitbouwen volgens de nieuwste standaarden,” vervolgt De Geest. “Deze state-of-the-art 5G netwerken kunnen we, dankzij voldoende capaciteit in het 5G-pakket, ook inzetten om een uniek aanbod op de consumentenmarkt te realiseren, al dan niet samen met andere bedrijven.”