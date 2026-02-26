NTT Data en Ericsson werken samen voor wereldwijde private 5G en edge AI

NTT Data en Ericsson hebben een meerjarige partnership gesloten om de adoptie van private 5G en edge AI aan te jagen. De samenwerking is gericht op het leveren van managed services wereldwijd, waarbij AI in het netwerk wordt geïntegreerd voor realtime, autonome besluitvorming.

De samenwerking pakt een hardnekkige uitdaging aan. Het blijkt namelijk dat maar weinig bedrijven erin slagen om private 5G van pilotprogramma’s naar productie-implementaties te brengen. De twee partijen willen daar verandering in brengen. NTT Data zal optreden als Ericsson’s wereldwijde system integrator en MSP, waarbij Ericsson’s Private 5G- en Edge-platforms worden gecombineerd met NTT Data’s bedrijfsnetwerkservices, draadloze expertise en IT/OT-beveiligingsmogelijkheden.

De samenwerking wordt gekenmerkt door vier prioriteiten. Ten eerste zal wereldwijde private 5G worden geleverd als een volledig managed dienst met een consistente architectuur, bedrijfsvoering en beveiliging wereldwijd. Ten tweede zullen NTT Data Edge AI-agenten draaien op de enterprise Edge-platforms van Ericsson, waardoor realtime intelligentie mogelijk wordt op de plaats waar de data wordt gegenereerd. Ten derde zullen de bedrijven herhaalbare industriële oplossingen leveren voor de productie, mijnbouw, havens, luchthavens, energie, transport en slimme steden. Ten vierde zal een uniforme wereldwijde marktbenadering bedrijven één enkel pad naar implementatie bieden.

De markttiming is gunstig voor private 5G

“Nu bedrijven AI aan de rand van het netwerk gaan gebruiken, hebben ze partners nodig die connectiviteit, intelligentie en beveiliging kunnen samenbrengen op een manier die daadwerkelijk werkt in de productie”, aldus Shahid Ahmed, Global Head of Edge Services bij NTT Data. “Samen met Ericsson kunnen we deze oplossingen sneller implementeren, op grote schaal exploiteren en resultaten leveren.”

Asa Tamsons, Senior Vice President en Head of Business Area Enterprise Wireless Solutions bij Ericsson, merkte op dat het bedrijf al meer dan tien jaar bezig is met het verbeteren van bedrijfsconnectiviteit. “Door onze wereldwijde platforms te combineren met de engineering en managed services, branche-expertise en AI-gestuurde activiteiten van NTT Data, kunnen bedrijven de overstap maken van experimenteren naar altijd actieve, productieklaar operaties”, aldus Tamsons.

Sectorspecifieke implementaties

De samenwerking zal zich richten op use cases met een grote impact in meerdere sectoren. Toepassingen in de productiesector zijn onder meer geautomatiseerde kwaliteitsinspectie, voorspellend onderhoud en realtime veiligheidsmonitoring met behulp van sensor- en beeldgegevens. In de logistieke sector maakt de oplossing autonome operaties mogelijk op basis van realtime voertuig- en activagegevens voor dynamische routebepaling en tracking.

Energie- en mijnbouwbedrijven kunnen gebruikmaken van autonome operaties op afstand, intelligente inspecties en AI-gestuurde monitoring in gevaarlijke omgevingen. Toepassingen voor slimme steden omvatten intelligent verkeersbeheer, monitoring van de openbare veiligheid en realtime optimalisatie van gemeentelijke diensten.

NTT Data werkte eerder samen met Nokia en Eurofiber om private 5G-netwerken te implementeren in gebieden zonder snelle connectiviteit, zoals Brownsville, Texas, en op Duitse luchthavens, waaronder Fraport en Keulen-Bonn. Het bedrijf heeft ook samengewerkt met Cisco voor wereldwijde eSIM-gebaseerde 5G-toegang in 180 landen via Transatel.

We hebben vorig jaar ook uitgebreid gesproken over privé-5G tijdens een aflevering van Techzine Talks on Tour (in het Engels).