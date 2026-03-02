Eurofiber en Nokia voegen 5G RedCap toe aan private 5G-netwerk

Eurofiber en Nokia brengen 5G RedCap naar het Private 5G-ecosysteem dat beide partijen samen met NTT DATA, Greenet en Netways hebben opgebouwd. De technologie is ontworpen voor grootschalige IoT-toepassingen die betrouwbaarheid en lage latency vereisen, maar geen volledige 5G-bandbreedte nodig hebben.

De aankondiging vindt plaats tijdens MWC 2026 in Barcelona. De technologie is ontworpen voor IoT-apparaten die betrouwbare connectiviteit nodig hebben, maar minder bandbreedte vereisen dan standaard 5G. Denk aan sensoren, wearables en bewakingscamera’s.

In februari 2024 sloten Eurofiber en Nokia een eerste samenwerking voor private 5G, gericht op grote industriële omgevingen. In juli 2025 volgde de lancering van Connected Workspace, een managed private 5G-dienst voor Nederlandse bedrijven in samenwerking met NTT DATA. 5G RedCap is de volgende uitbreiding van die opbouw.

Goedkoper en zuiniger dan volledige 5G

5G RedCap, voluit Reduced Capability, is gestandaardiseerd in 3GPP Release 17 en vult de kloof tussen energiezuinige LPWA-netwerken en high-end 5G. Volgens de Global mobile Suppliers Association zijn inmiddels zes chipsets en meer dan twintig apparaten beschikbaar, met verdere groei verwacht in de loop van 2025 en 2026. De modules zijn minder complex dan volledige 5G-modems, verbruiken minder energie en zijn goedkoper te produceren. Dat maakt de technologie aantrekkelijk voor toepassingen waarbij grote aantallen IoT-apparaten op één netwerk worden aangesloten.

Eurofiber geeft aan dat geen andere Nederlandse operator 5G RedCap tot nu toe commercieel heeft uitgerold. Door de technologie nu beschikbaar te maken binnen een privaat netwerk, neemt Eurofiber als eerste deze stap op de Nederlandse markt.

Met 5G RedCap kunnen IoT-apparaten direct worden aangesloten op de glasvezelbackbone van Eurofiber. Dat is een verschil met technologieën als WiFi, BLE of LPWAN. De technologie maakt OT- en IT-integratie mogelijk en ondersteunt realtime dataverzameling in dynamische omgevingen. Eurofiber richt zich met deze uitbreiding op industrie, logistiek, zorg en bouw. Daar ziet men een groeiende vraag naar schaalbare IoT-connectiviteit. IoT-projecten zijn stapsgewijs op te schalen zonder grote initiële investeringen.