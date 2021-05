‘Huawei wil via software sancties ontlopen’

Huawei doet er alles aan om de door de Amerikaanse autoriteiten ingestelde sancties te ontlopen. De techgigant zou zich nu volledig op software willen richten, zo geeft Reuters aan op basis van een interne Huawei-memo.

Huawei heeft veel last van de Amerikaanse sancties, die het gebruik van Amerikaanse technologie voor zijn oplossingen verbieden. Huawei had voordat de sancties van kracht werden voldoende voorraad opgebouwd van op Amerikaanse technologie gebaseerde chips en andere onderdelen, maar beschikt niet over een onbeperkte hoeveelheid en de onderdelen raken ook snel verouderd. Ook kan Huawei niet meer beschikken over applicaties en software van Google voor zijn smartphones, waardoor deze voor klanten minder interessant worden. Uitzicht op het opheffen van de sancties is er vooralsnog niet.

Transitie naar software

CEO Ren Zhengfei vindt daarom, in een door Reuters gelezen memo, dat Huawei een transitie moet inzetten en zich meer naar een softwarebedrijf moet omvormen. Dit in plaats van het zijn van leverancier van vooral hardware-toepassingen. De stap naar software moet de Chinese techgigant meer onafhankelijkheid gaan brengen.

Marktaandeel buiten de VS genereren

Volgens Reuters wil Huawei met zijn software-oplossingen, zoals het cloudgebaseerde MindSpore AI-platform en het HarmonyOS-besturingssysteem zich vooral gaan richten op markten buiten de Verenigde Staten. De CEO vindt het belangrijk dat de techgigant met zijn software een dominante positie gaat krijgen in bijvoorbeeld Europa en de Azië-Pacific-regio, zodat het direct gaat concurreren met de in de Verenigde Staten gebruikte standaarden. “Als de US-standaarden niet gelijk zijn aan onze standaarden, dan kan de Verenigde Staten ons marktgebied niet binnenkomen”, geeft CEO Ren Zhengfei in zijn memo aan.

Een aankondiging van een nieuwe softwarestrategie door Huawei staat mogelijk binnenkort op de rol.