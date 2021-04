Omzet Huawei ondanks winst flink onder druk

Huawei heeft veel last van tegenvallende inkomsten uit andere markten dan de eigen Chinese thuismarkt. Dit blijkt uit de jaarcijfers over 2020 die de Chinese techgigant recent publiceerde. Om de dalende inkomsten van smartphones tegen te gaan, wordt nu meer ingezet op IoT-toepassingen.

In 2020 wist de Chinese techgigant weer een hogere omzet en winst in de boeken bij te schrijven. In het afgelopen jaar boekte Huawei een totale omzet van 891,4 miljard Yuan of 116,05 miljard euro. Dit is 3,8 procent meer dan in 2019. De nettowinst in 2020 bedroeg 64,6 miljard yuan of 8,14 miljard euro. Dit is een toename van 3,2 procent.

Toch blijkt dat de groeicijfers, van zowel omzet als winst, aan het tegenvallen zijn. In 2019 nam de winst nog met 19 procent toe. De omzet daalt vooral, zo geeft de techgigant aan, in belangrijke regio’s als Noord- en Zuid-Amerika, Azië–Pacific en EMEA. Alleen in thuisland China worden nog met dubbele omzetcijfers geboekt. Inmiddels komt maar liefst 65,5 procent van de totale omzet uit het thuisland. In 2019 was dit nog 59 procent.

Klap voor smartphonebusiness

De grootste klap is bij de smartphonebusiness van Huawei geland. De verkoop van smartphones buiten China is flink gedaald. Dit komt onder andere doordat vanwege de Amerikaanse sancties de techgigant geen toegang meer krijgt tot core chipsets en de diensten van Google. Juist deze laatste maken op Android gebaseerde smartphones juist het meest interessant.

Het zakelijke segment, en dan vooral de telecomoplossingen voor operators, noteerde nog wel groei, maar ook beperkt. Ook hier doen de Amerikaanse en vooral West-Europese sancties zich gelden. Operators uit deze regio’s kiezen niet meer voor Huawei-apparatuur in hun 5G-netwerken omdat deze mogelijk gevoelig zijn voor spionageactiviteiten door de Chinese overheid.

Meer aandacht voor IoT-oplossingen

Om de dalende omzet tegen te gaan, gaat Huawei zich steeds meer richten op IoT-oplossingen en -diensten. Denk hierbij onder meer aan het ontwikkelen van diverse slimme oplossingen en toepassingen voor AR/VR headsets, tablets, laptops, televisies, smartwatches, speakers, koptelefoons en intelligente systemen in auto’s.

In dat laatste geval geeft Huawei aan zich niet te gaan richten op het ontwikkelen van een eigen elektrische auto, zoals we al eerder schreven, maar meer op het leveren van bijhorende slimme elementen. Denk daarbij aan een in-car besturingssysteem en een slimme dashboard-omgeving.

Toekomstverwachting

Voor de toekomst geeft Huawei in zijn jaaroverzicht over 2020 aan dat het bedrijf nog wel enkele uitdagingen verwacht. Op de korte termijn is dat de impact van de huidige COVID-19-pandemie op de wereldeconomie. Voor de langere termijn ziet de techgigant nog uitdagingen rondom het huidige sanctiebeleid van de Verenigde Staten en andere landen.

Tip: ‘Huawei staat zwaar jaar te wachten’