Zebra lanceert machine vision-camera’s en industriële scanners

Zebra Technologies komt met een nieuw portfolio van oplossingen voor de vaste industriële scanning (fixed industrial scanning, FIS)- en machine vision (MV)-markten. Met deze oplossingen kunnen bedrijven track&trace-opties aan hun repertoire toevoegen. Daarnaast is het met de nieuwe producten ook mogelijk om kwaliteitsinspecties uit te voeren van lopende productiewerkzaamheden.

Zebra’s vaste industriële scanners en slimme machine vision camera’s worden gebouwd op het uniforme softwareplatform van het bedrijf, Zebra Aurora. Hiermee is het mogelijk om relatief eenvoudig zowel camera’s als scanners in te stellen, te implementeren en uit te voeren. De oplossingen vervullen de behoefte van bedrijven aan eenvoud, snelheid, productiviteit en efficiëntie, aldus Zebra. De slimme MV-camera’s en vaste industriële scanners kunnen productielijnen en productverplaatsingsprocessen inspecteren, wat de kwaliteit van productie-, magazijn- en logistieke omgevingen verbetert. Door Zebra Aurora te gebruiken kunnen bedrijven de kosten en complexiteit van hun processen verminderen. Het platform is ontworpen om de productiviteit en efficiëntie te verhogen door middel van geavanceerde industriële automatiseringsprocessen. Daarnaast kunnen klanten deze technologie ook inzetten om de implementatie van hun oplossingen te versnellen en functionaliteit toe te voegen voor toekomstige case-scenario’s.

Overname Adaptive Vision

Met het oog op de strategie om de FIS- en MV-markten te betreden, heeft Zebra de grafische MV-softwareleverancier Adaptive Vision overgenomen. De acquisitie voegt MV-software, diepgaande leerexpertise en een team van machine vision ingenieurs toe aan het portfolio. Dankzij de visuele detectie- en analysemogelijkheden krijgen fabrikanten meer inzicht in de staat van hun goederen en activa.

“De overname van Adaptive Vision versnelt onze Enterprise Asset Intelligence-visie omdat we nieuwe methoden voor dataverzameling blijven omarmen om te voldoen aan de groeiende en veranderende behoeften van onze klanten,” aldus Anders Gustafsson, Chief Executive Officer bij Zebra Technologies. “We zijn heel blij het getalenteerde Adaptive Vision-team te mogen verwelkomen in de Zebra-familie om te helpen onze volgende generatie oplossingen uit te breiden, waaronder vast industrieel scannen en machine vision.”

