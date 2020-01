Zebra Technologies zorgt voor technologische voorsprong op de edge

Zebra Technologies is een IT-onderneming die vooral gefocust is op de intelligent oplossing die ondernemingen een voorsprong op de performance edge biedt. Onder meer scanners, sensoren, printers, mobile computers en RFID-techniek maken deel uit van het portfolio van het bedrijf. Techzine sprak met Casper Zweers, Regiodirecteur Zebra Technologies Benelux, en Samuel Lebreton, Senior Sales Engineer, om inzicht te krijgen in de huidige activiteiten van het bedrijf en de plannen voor de toekomst.

Zebra bestaat ondertussen 50 jaar en heeft op dit moment wereldwijd bijna 8.000 mensen in dienst. Het bedrijf had een netto-omzet van zo’n 4,2 miljard dollar in 2018. Zoals Zweers omschreef, stelt Zebra de mensen in de frontlinie in de detailhandel, gezondheidszorg, transport/logistiek, productie en andere industrieën in staat om een prestatievoordeel te behalen. Bij een aantal demonstraties van oplossingen van Zebra werd heel snel duidelijk wat dit precies betekent, omdat de technologie duidelijk gericht is om tijdsbesparing en prestatieverhoging bij bepaalde werkzaamheden. Zo zagen we bijvoorbeeld een scanner gecombineerd met een augmented reality (AR) head-mounted display, waardoor bijvoorbeeld het picken van orders in magazijnen een flinke boost krijgt. Deze technologie is nog niet wijdverspreid, maar bijvoorbeeld de mobile computers van Zebra die worden gebruikt door postorderbedrijven zeker wel. Honderdduizenden van deze apparaten worden door Zebra geleverd aan bedrijven als en United States Postal Service.

Zebra probeert met zijn oplossingen kortom bedrijfsprocessen te optimaliseren via de edge. De core business van het bedrijf en daarmee ook het klantenbestand in de Benelux (en wereldwijd) bestaat uit vier pilaren: retail, gezondheidszorg, transport en logistiek, en de industrie.

Retail

De eerste pilaar in de Zebra-business, en misschien ook wel de bekendste, is de retail. Een voorbeeld van Zebra-technologie op retail-gebied zijn de zelfscanners die worden gebruikt door vele van de grote supermarkten in Nederland. Circa 60% van alle consumenten bij de Jumbo gebruikt bijvoorbeeld de zelfscanner van Zebra. Zweers en Lebreton maken verschil tussen zelfscanning 1.0 en 2.0. Bij versie 2.0 krijgt de consument informatie over producten, of bijvoorbeeld over aanbiedingen, of voorgaande aankopen die wel of niet in de aanbieding zijn. Dit gepersonaliseerde winkelen verhoogt de klanttevredenheid en leidt daardoor vaak tot meer aankopen, maar zal pas in de toekomst de standaard worden.

De Zebra EC30 Enterprise Companion is een voorbeeld van een kleine enterprise companion die gebruikt kan worden in de retail, maar ook in de gezondheidszorg. Een werknemer kan bijvoorbeeld met dit device contact opnemen met een collega, voorraden checken (denk aan medicijnen) zonder zelf naar het magazijn te hoeven gaan, of taken verdelen vanuit een centraal dashboard.

Transport, logistiek en warehousing:

Zebra is daarnaast vertegenwoordigd in de transport- en logistiekhoek. Zo is er de heads-up display met augmented reality, waarvan we zoals hierboven beschreven een demonstratie kregen (en zelf mochten uitvoeren). Het frame van deze “bril”, oftewel head-mounted display, voldoet aan alle veiligheidseisen en is dus een normale veiligheidsbril die in de industrie veilig gebruikt kan worden. De oplossingen van Zebra zijn dan ook eenvoudig te integreren in de tools die al gebruikt worden door bedrijven.

Daarnaast zorgt de AR-aanpak ook voor een stukje gamification, wat volgens Zweers voor verrassend veel prestatieverschil zorgt. Het reduceert de trainingstijd ook aanzienlijk. Met de heads-up display ben je bijvoorbeeld in 15 minuten ingewerkt om een relatief ingewikkeld pick-proces te kunnen doorlopen. Of AR ooit de standaard wordt op grote schaal is nog de vraag, maar wat betreft bepaalde niche-doeleinden zal dit soort technologie steeds meer gebruikt worden.

Dienstverlening en industrie

De barcodes die gescand worden in ziekenhuizen op bijvoorbeeld medicijnen en op polsbanden zijn een voorbeeld van producten die Zebra levert in de zorg en dienstverlening. Het logo en de merknaam komt dan ook van deze zwart-wit gestreepte barcodes. Daarnaast zijn ook opnieuw bepaalde kleinere PDA-modellen, zoals de TC52-HC Touch Computer, handig in de dienstverlening op allerlei gebieden. Medewerkers kunnen hiermee bijvoorbeeld collega’s inbellen voor hulp, of al verschillende vormen van administratief werk op uitvoeren, zodat er niet steeds op en neer naar een pc of laptop gelopen hoeft te worden.

Ook in de industrie is Zebra actief. Zo wordt RFID in veel industriële processen gebruikt. Recentelijk heeft het bedrijf Xplore overgenomen, een producent van rugged tablets, waardoor Zebra nu tablets kan aanbieden die gebruikt kunnen worden in onder meer de voedsel- en olieindustrie. Deze tablets zijn robuust en kunnen tegen de nodige stootjes. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt in de Rotterdamse Europoort, waar een van de grootste petrochemische havens ter wereld is gevestigd.

Security

Alle producten van Zebra werken op Android. Zebra heeft met Lifeguard een Android software security oplossing, en biedt daarbij Google-support. Zo kan het bedrijf dus eigen patches verstrekken bovenop de updates van Google, om zo de veiligheid van de producten en gegevens ook zelf te waarborgen. Ook bij printers is het bij Zebra de standaard om direct security-software mee te leveren.

Toekomst

Volgens Zweers is het voor Zebra in de toekomst vooral belangrijk om veel te blijven investeren in R&D.

Zo heeft het bedrijf onderzoek gedaan onder ruim 900 grote bedrijven in een Intelligent Enterprise Index, om een overzicht te krijgen van hoe ver bedrijven zijn met onder meer hun Internet of Things-visie en het gebruik van data-driven technologieën. Dat geeft het bedrijf uiteraard de mogelijkheid om zich voor de toekomst op de juiste ontwikkelingen te focussen. Verder zullen de scanners, PDA’s en printers die nu een groot deel van de omzet vormen zullen zich moeten blijven ontwikkelen, zodat de technologie relevant blijft voor bedrijven. De AR-bril die we hebben mogen testen is een goed voorbeeld van hoe de oplossingen van Zebra met een relatief makkelijk te gebruiken toevoeging direct een berg extra efficiëntie kunnen opleveren. We zijn dus benieuwd hoe de oplossingen van Zebra inspelen op de groeiende focus van bedrijven op slimme technologieën, maar ook hoe specifieke oplossingen zich zullen ontwikkelen, om direct merkbare toegevoegde waarde te creëren.