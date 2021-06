Belgische mobiele downloadsnelheid gestegen naar 80,6Mbit/s

Vorig jaar steeg het aantal simkaarten in België tot 16 miljoen, waarvan meer dan vier miljoen machine-to-machine zijn. De gemiddelde mobiele downloadsnelheid steeg met 28 procent naar 80,6 Mbit/s.

Dat meldt het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) in haar nieuwe jaarrapport. Vorig jaar was er een sterke stijging van de downloadsnelheid in België. Wie er buitenshuis mobiele data gebruikt, heeft nu toegang tot een gemiddelde downloadsnelheid van 80,6 Mbit/s. Dat is 28 procent beter dan de 63 Mbit/s van 2019.

Ook de mobiele telecommarkt zelf blijft groeien, met de grootste toename bij machine-to-machine simkaarten. Daar steeg het aantal simkaarten in 2020 met 32 procent tot boven de vier miljoen. Een op de vier simkaarten “verkocht door de mobiele netwerkoperatoren is zo reeds geïnstalleerd in een verbonden object,” aldus de BIPT.

Het aandeel prepaid kaarten zakte verder weg ten voordele van een volumegroei van mobiele abonnementen. Dit komt voornamelijk door de toename van het aantal telecombundels, waarbij mobiele abonnementen samen met een vaste dienst worden aangekocht. Eind vorig jaar werd 38 procent van de mobiele abonnementen zo afgenomen.

Corona-effect

De coronapandemie deed in 2020 het totale mobiele spraakverkeer van abonnees van Belgische mobiele netwerken groeien met 18 procent tot bijna 22 miljard minuten. Door de reisrestricties nam het roamingverkeer van deze abonnees echter af, met 27 procent. En omdat er zoveel werd thuisgewerkt – dus via wifi – kromp de groei van het totale mobiele dataverbruik van 59 procent in 2019 naar 34 procent in 2020.

De uitgestelde 5G-veiling , om meer partijen toe te laten, heeft ten slotte ook mobiele investeringen uitgesteld. Die liepen in 2020 met 19 procent terug tot 213 miljoen euro. Hand in hand daarmee verslechterde de capex-over-omzet ratio, tot 21 procent, terwijl die ratio in de Europese elektronische communicatiemarkt in 2020 gemiddeld rond de 18 procent lag.