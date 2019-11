‘5G handelt in 2025 45 procent van wereldwijd mobiel dataverkeer af’

Hoewel 5G in Nederland nog uitgerold moet worden, kijken diverse bedrijven alvast naar de toekomst. Die toekomst blijkt rooskleurig voor de nieuwe mobiele internetstandaard. Ericsson verwacht namelijk dat de technologie in 2025 maar liefst 45 procent van het wereldwijde mobiele dataverkeer afhandelt.

Ericsson kijkt in zijn nieuwe Mobility Report naar de toekomst en doet een aantal voorspellingen voor ontwikkelingen in de 5G-markt. Het bedrijf verwacht dus dat 5G flink gaat groeien in de komende zes jaar.

Ericsson denkt bijvoorbeeld dat er in de komende zes jaar wereldwijd 2,6 miljard 5G-abonnementen gaan komen. Het gemiddelde maandelijkse dataverkeer per smartphone moet tegen het einde van 2025 bovendien gestegen zijn naar 24 GB, tegenover de 7,2 GB van nu.

De stijging van het dataverkeer wordt volgens Ericsson ook deels aangedreven door nieuw consumentengedrag, dat door 5G mogelijk wordt gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het streamen van virtual reality.

Aandeel in West-Europa groot

Naar verwachting krijgt West-Europa een flink 5G-aandeel in mobiele breedbandabonnementen. Dat moet uitkomen op 55 procent, waarmee West-Europa op de derde plaats wereldwijd eindigt. Dat aandeel wordt gebaseerd op een totaal volume van 540 miljoen mobiele breedbandabonnementen in de regio.

De enige regio’s waar het aandeel groter wordt, zijn Noordoost-Azië met 56 procent en Noord-Amerika met 74 procent. Noord-Amerika neemt ook de leiding als er gekeken wordt naar mobiel dataverkeer per smartphone. Naar verwachting komt dat in 2025 uit op 45 GB per maand.

Ericsson verwacht dat West-Europa op dit gebied de tweede plaats inneemt, met gemiddeld 36 GB per maand.

Uitrol 5G Nederland

5G moet in Nederland nog uitgerold worden. In 2020 gaat de Rijksoverheid de eerste frequenties veilen waarmee bedrijven 5G kunnen aanbieden. Het gaat om de 700, 1400 en 2100 MHz-frequenties, die in het voorjaar van 2020 worden geveild.

In de twee jaar daarna volgen ook veilingen van de andere 5G-frequenties, namelijk de 3,5 GHz-frequenties en 26 GHz-frequenties.

Aan die veilingen mogen zeker drie telecomproviders meedoen. De kans is groot dat in ieder geval de drie grootste telecomaanbieders van Nederland – KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo – deelnemen aan de veilingen.