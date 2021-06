Uploadsnelheid via KPN glasvezel nu 1Gbps

KPN verdubbelt de uploadsnelheid van glasvezel tot 1Gbps. Vanaf juli 2021 is dit beschikbaar voor het 1Gbps glasvezelabonnement. “Daarmee is het straks mogelijk om ook in de hoogste snelheden symmetrisch te kunnen internetten, waardoor gebruikers net zo snel kunnen downloaden als uploaden,” zegt het bedrijf.

Zoals de andere netwerkspelers, biedt KPN downloadsnelheden van 1 Gigabit per seconde (1Gbps). Stapsgewijs komt dezelfde uploadsnelheid nu ook commercieel beschikbaar voor een groot deel van de huishoudens met een glasvezelaansluiting van het KPN netwerk. Eind 2021 geldt dit voor vrijwel alle glasvezelaansluitingen van KPN. De nieuwe uploadsnelheid komt er voor consumenten, zakelijke en wholesale klanten.

Symmetrisch

Dankzij deze stap zijn alle glasvezel abonnementen van KPN symmetrisch, waardoor men net zo snel kan downloaden als uploaden, een uniek voordeel ten opzichte van internet via de coaxkabel. “Naast stabiliteit en toekomstbestendigheid is dit de kracht van glasvezel, een evenwichtige communicatie waarbij uploaden net zo snel kan als downloaden,” reageert Babak Fouladi, Chief Technology and Digital Officer bij KPN.

Glasvezel biedt de stabielste internetverbinding met de minste storingen, aldus het bedrijf. “Glasvezel is de beste oplossing voor snel internet voor nu en in de toekomst. KPN is bezig met een grootschalige operatie om overal in Nederland zijn kopernetwerk te vervangen door glasvezel. Inmiddels staat de teller op ruim drie miljoen aansluitingen.” Eerder deze maand startte KPN de Glaspoort joint venture om ook afgelegen locaties van glasvezel te voorzien. Nieuwbouwijken hebben het doorgaans direct al. Hoe lang het nog duurt voordat alle binnensteden en oudere wijken voorzien zijn, maakt het bedrijf niet bekend.