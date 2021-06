Joint venture KPN en APG start uitrol van glasvezel

Glaspoort wil 1 miljoen afgelegen adressen van glasvezel voorzien. De nieuwe samenwerking tussen KPN en APG gaat deze week officieel van start.

Glaspoort, de nieuwe glasvezel joint venture van KPN en pensioenuitvoerder APG, heeft de deuren geopend. De samenwerking was al in maart tot stand gekomen, maar moest wachten op goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf zegt glasvezel te gaan brengen naar dorpen, kleine kernen en op bedrijventerreinen.

Het doel is om zo’n 750.000 huishoudens en 225.000 bedrijven aan te sluiten op glasvezel. Glaspoort investeert daarom de komende vijf jaar ruim 1 miljard euro, wat onder andere 1.000 nieuwe banen moet opleveren. Naar verwachting komen er dit jaar al meer dan 70.000 glasvezelverbindingen via Glaspoort.

Iedereen glasvezel

Door de samenwerking kan de uitrol van glasvezel in veel buitengebieden worden versneld, zoals de dorpen Ankeveen, Grou en Zuidoostbeemster. Zij krijgen nu voor eind 2026 al glasvezel ter vervanging van de verbinding via koper. Ook krijgen meer dan 200.000 adressen op circa 1.400 bedrijventerreinen nu jaren eerder dan gepland glasvezel. “Eind 2026 heeft zo’n 80 procent van alle huishoudens in Nederland glasvezel via KPN dan wel via de vandaag aangekondigde samenwerking,” zegt het bedrijf. “Ook daarna blijft KPN zich inzetten om heel Nederland van supersnel internet te voorzien.”

Het nieuwe netwerkbedrijf heeft een open netwerkstrategie. Ook al is KPN hoofdhuurder op het netwerk, eindgebruikers kunnen zelf kiezen met welk telecombedrijf ze in zee willen gaan. “APG is verheugd met het bereiken van deze eerste zeer belangrijke mijlpaal door Glaspoort formeel te lanceren,” zegt Patrick Kanters, Managing Director Global Real Assets van APG. “Deze joint venture zal een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse digitale infrastructuur.” CEO van het nieuwe bedrijf is Jan Willem Scheerder. Eerder bekleedde hij Corporate Finance en M&A posities bij KPN en KPMG.