Zebra koopt robotstartup Fetch Robotics voor 245 miljoen euro

Zebra Technologies breidt zijn marktaandeel op de industriële robotmarkt verder uit met de overname van Fetch Robotics. Zebra wil de robottechnologie van deze startup integreren met zijn eigen producten.

De industrie, vooral in de retail, is in hoog tempo bezig zijn processen te automatiseren. Hiervoor worden steeds vaker robots ingezet die deze processen automatisch uitvoeren en versnellen. Zebra Technologies wil zijn aandeel in dit marktsegment vergroten en is op het overnamepad geslagen.

De overname van de robotics startup Fetch Robotics voor 245 miljoen euro (290 miljoen dollar) moer hierbij helpen. Zebra had al een aandeel van vijf procent in de startup en koopt dus nu de overgebleven 95 procent van de aandelen. Zelf levert Zebra Technologies al robottechnologie met onder meer zijn SmartSight-inventarissysteem en heeft het ook een aandeel andere robotics-specialisten als Locus Robotics.

Fysieke robots en AI-technologie

Concreet levert Fetch Robotics autonome robots die in warehouses kunnen worden ingezet. Deze zijn speciaal geschikt voor zogenoemde fulfillment-centra. De robots die de startup levert zijn mobiele systemen die binnen opslagcentra pallets of dozen kunnen vervoeren, deze kunnen opslaan of op transportbanden zetten. Ook kunnen zij afzonderlijke goederen ophalen en deze bij mensen afleveren.

Naast fysieke robots levert de overgenomen startup ook robots voor AI-onderzoek. Bijvoorbeeld robottoepassingen die op stellingen opgeslagen items kunnen scannen om een up-to-date inventarislijst te maken. Of robots die automatisch oppervakken en werkruimtes desinfecteren.

Integratie met Zebra-technologie

Zebra wil de technologie van Fetch Robotics integreren met zijn eigen productenportfolio. Onder meer door medewerkers meer te ‘verbinden’ met robots. Denk daarbij aan het koppelen van handheld scanners en software die de distributie-, maak- en retail-workflows nog beter moet optimaliseren. Daarnaast moet de overname de zakelijke techgigant nog meer kennis en mogelijkheden bieden voor ‘enterprise asset intelligence’ en slimme industriële automatisering.

De overname moet, afhankelijk van de goedkeuring van de diverse autoriteiten, in het derde kwartaal van dit jaar zijn beslag krijgen.

