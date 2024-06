Nederlandse AI-recruiter Textkernel voor 300 miljoen euro in Amerikaanse handen

Het Nederlandse Textkernel, gespecialiseerd in personeelswerving met behulp van AI, is verkocht aan het Amerikaanse Bullhorn. De in Boston gevestigde aanbieder van recruitmentsoftware heeft 300 miljoen euro over voor het bedrijf, dat tot nu toe in handen was van Main Capital Partners uit Den Haag.

Textkernel gebruikt AI om vacatures te analyseren en cv’s te parsen. Daarmee koppelt het kandidaten aan vacatures. De technologie was al geïntegreerd in de Bullhorn Marketplace, wat recruiters in staat stelt om internationale zoekopdrachten en sollicitaties in meerdere talen te verwerken, wat veel tijd bespaart. Textkernel verwerkt jaarlijks wereldwijd meer dan 1,3 miljard vacatures en bedient meer dan 2000 klanten.

Textkernel heeft de afgelopen jaren zelf juist diverse overnames gedaan, waaronder die van Sovren, Akyla, Wiseguys en Joboti, allemaal platforms voor het automatiseren van recruitment- en HR-processen. Nu is het dus de beurt aan Textkernel zelf: Bullhorn heeft 300 miljoen euro over voor het bedrijf, meldt het FD. Het is voor Bullhorn overigens de tweede overname van een Nederlands bedrijf dit jaar. De eerste was Mployee, een leverancier van een HR-suite gebaseerd op Salesforce.

‘Ongeëvenaarde parsingtechnologie’

Gerard Mulder, CEO van Textkernel, ziet de overname als een grote stap vooruit. “Samen zullen we enorme waarde toevoegen aan de staffing en recruitment-industrie door onze toonaangevende platformen, rijke data, AI-mogelijkheden en search & match-technologie.”

In een reactie roemt Matthew Fischer, president en COO van Bullhorn, met name de parsingtechnologie van Textkernel. “Die technologie is ongeëvenaard en zal van cruciaal belang zijn voor onze AI-strategie. De combinatie van Textkernel en Bullhorn zal organisaties aanzienlijk helpen bij het oplossen van hun uitdagingen op het gebied van talent-sourcing en het winnen van nieuwe business.”

Textkernel werd overigens in 2019 al eens overgenomen door CareerBuilder, om twee jaar later in handen te komen van Main Capital Partners. Het hoofdkantoor van Textkernel blijft in Amsterdam.

