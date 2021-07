Lancom update verhoogt doorvoersnelheid gateway SG-8000 naar 10 Gbps

Lancom firmware-update LCOS 10.50 verhoogt doorvoersnelheid, optimaliseert failovertijden en verbetert IPv6-functies.

Lancom biedt met de nieuwste firmware-update een prestatie-upgrade voor grote SD-WAN’s en VPN-netwerken op locatie. Volgens het bedrijf neemt de doorvoersnelheid van de centrale gateway LANCOM ISG-8000 dankzij de update toe tot maximaal 10 Gbps. “Tegelijkertijd wordt de tijd om over te schakelen van de ene IPSec VPN-verbinding naar de andere teruggebracht tot minder dan één seconde door gebruik te maken van Dynamic Path Selection of Border Gateway Protocol.”

De LANCOM ISG-8000 fungeert als centraal component in grote SD-WAN’s of netwerkscenario’s met meerdere vestigingen met een totaal van duizenden IPSec VPN-kanalen en grote datavolumes. “De nu beschikbare prestatie-upgrade verdeelt de data multi-core en verhoogt zo de gezamenlijke prestaties van de VPN-verbindingen tot 10 Gbps,” zegt het bedrijf. Hierdoor kan aanzienlijk meer data sneller worden verwerkt wanneer veel VPN-kanalen worden gebruikt.

Snellere failover, vebeterde IPv6 functies

De update optimaliseert ook de failovertijden. “Deze zijn van doorslaggevend belang voor bedrijfskritische toepassingen, zoals betalingstransacties met EC-betaalterminals.” Bij gebruik van Dynamic Path Selection of Border Gateway Protocol kunnen verbindingen bij kwaliteitsverlies tijdens een actieve sessie nu worden omgeleid naar een betere lijn. Ook het overschakelen van de ene IPSec VPN-verbinding naar de andere is nu mogelijk in minder dan één seconde, volgens Lancom.

Naast de prestatie-upgrade biedt de update verbeterde IPv6-functies die worden ondersteund door alle Lancom VPN-routers en SD-WAN-gateways. Daartoe behoren ook 464XLAT met IPv6-only in mobiele netwerken, NAT met IPv6 (NPTv6), load balancing met IPv6, en IPv-polling. Verder breidt de update de platformondersteuning uit voor de virtuele LANCOM vRouter. Naast de hypervisor-platforms Hyper-V, ESXi en Azure, kan het namelijk nu ook draaien op Kernel-based Virtual Machine systemen.

De update LCOS 10.50 is nu gratis te downloaden via de website van Lancom.