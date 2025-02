Arm werft personeel van klanten om zelf chips te maken

Arm werft personeel bij zijn eigen klanten en het concurreert met hen om deals binnen te halen, want het bedrijf werkt aan de verkoop van zijn eigen chips.

Dit melden bronnen die bekend zijn met de zaak; tevens blijkt het uit een document ingezien door Reuters. Arm levert de cruciale kennis die bedrijven zoals Apple, Nvidia en Qualcomm in licentie nemen om hun eigen CPU’s te ontwikkelen. Het bedrijf probeert nu zijn winst en inkomsten te vergroten via verschillende strategieën. Een daarvan is de mogelijkheid om zijn eigen chips te verkopen.

Personeel werven bij klanten

Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Arm heeft geprobeerd leidinggevenden van licentiehouders te werven, vertelden twee bronnen aan Reuters. Daarnaast concurreert het bedrijf met Qualcomm, een van zijn grootste klanten, om datacenter-CPU’s te verkopen aan Meta. Dit meldt een persoon die bekend is met de zaak. Een Arm-woordvoerder weigerde commentaar te geven op de berichten.

De stappen van de technologieaanbieder om zijn eigen chipactiviteiten uit te breiden, kunnen een revolutie teweegbrengen in een industrie die Arm lange tijd als een neutrale speler beschouwde. De nieuwe strategie dwingt bedrijven die afhankelijk zijn van Arm om zich af te vragen of ze in de toekomst direct met de onderneming zullen concurreren.

Rechtszaak tegen Qualcomm

Arm bracht in december een geschil met Qualcomm over licentieprijzen voor de rechter. Het bedrijf verloor cruciale onderdelen van die zaak. Tijdens de zitting werd Arm-CEO Rene Haas gevraagd naar de ambities om zelf chips te bouwen. Hij verklaarde toen geen chips te bouwen. Maar volgens een document ingezien door Reuters probeerde Arm al in november, enkele weken voor die verklaring, leidinggevenden van klanten te werven.

Een recruiter die voor Arm werkt, stuurde een bericht naar een leidinggevende van een klant met de vraag om medewerkers te rekruteren. In het bericht, waarvan Reuters een kopie bestudeerde, stond dat Arm op zoek was naar een leidinggevende om te helpen bij de transformatie van uitsluitend processorarchitectuur (IP) ontwerpen naar ook het verkopen van eigen chips. Dit met een focus op AI-toepassingen in datacenters en andere apparaten. Arm-recruiters namen ook contact op met andere chipontwerpers in Silicon Valley om talent aan te trekken voor hetzelfde doel, volgens twee bronnen uit de industrie.



Arm beconcurreert ook Qualcomm om klanten. Qualcomm was in gesprek met Meta om een datacenter-CPU op basis van Arm’s computingsarchitectuur te leveren. Maar volgens een bron heeft Arm ten minste een deel van die deal binnengehaald. Een andere bron zei echter dat de gesprekken tussen Meta en Qualcomm nog steeds lopen. Ook woordvoerders van Qualcomm en Meta gaven geen commentaar.

Deal met Broadcom

Volgens een onderzoeksnota van J.P. Morgan-analist Harlan Sur zou Arm mogelijk ook de concurrentie aangaan met Nvidia. Broadcom heeft een contract gewonnen om samen met het Bitse bedrijf en SoftBank Group een op maat gemaakte AI-chip te ontwikkelen die datacenters bij SoftBank in Japan zal aandrijven, schreef Sur. De deal zou een omzet van wel $30 miljard voor Broadcom kunnen opleveren.

