‘Nederlandse roamingkosten voor Verenigd Koninkrijk blijven nul’

Nederlandse mobiele eindgebruikers hoeven voorlopig nog niet bang te zijn voor extra mobiele roamingkosten in het Verenigd Koninkrijk. Deze worden voorlopig nog niet berekend, zo geven mobiele operators KPN en Vodafone aan op vragen van Tweakers. Ook T-Mobile beweert dit. Omgekeerd worden er wel kosten berekend.

Met de Brexit geldt dat het Roam-Like-at-Home (RLaH)-convenant van de lidstaten van de Europese Unie ook voor het Verenigd Koninkrijk (VK) is komen te vervallen. Met dit convenant is geregeld dat mobiele eindgebruikers binnen de EU geen extra roamingkosten betalen voor mobiel telefoon-, sms- en datagebruik. Alles komt gewoon uit hun normale bundel.

Voorlopig geen roamingkosten

Na het vertrek van het VK uit de EU, bestond de vrees dat de roamingkosten voor mobiel gebruik daar weer terugkwamen. In antwoord op vragen van Tweakers geven de grootste Nederlandse mobiele operators, KPN en Vodafone -en ook T-Mobile op zijn website- aan dat deze vrees voorlopig ongegrond is. De mobiele operators berekenen nog steeds geen extra roamingkosten voor mobiel gebruik in het VK.

Wel geven KPN en Vodafone aan dat dit in de nabije toekomst, afhankelijk van de verdere economische onderhandelingen tussen het VK en de EU kan veranderen.

Wel kosten voor Britse klanten

Omgekeerd, dus voor Britten, gelden andere regels. Wanneer zij in Nederland hun mobiele telefoons willen gebruiken, berekenen de Britse mobiele operators wel roamingkosten. Vodafone Uk doet dat alleen voor de goedkoopste abonnementen en EE vanaf januari 2022 voor nieuwe abonnees. De overige Britse mobiele aanbieders, O2 en Three, brengen de roamingtarieven nog niet terug. Wel is de gratis datalimiet verlaagd.