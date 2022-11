Britse autoriteiten vermoeden dat de deal van 61 miljard dollar concurrentie kan beperken.

De markttoezichthouder van het Verenigd Koninkrijk lichtte de bezorgdheid in een mededeling toe. “De Competition and Markets Authority (CMA) onderzoekt of de transactie kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van concurrentie op een of meerdere markten in het Verenigd Koninkrijk.”

De autoriteit nodigde “belanghebbenden” uit om tot 6 december opmerkingen te delen. De termijn van het oordeel is nog niet bekend. In mei kondigde Broadcom het voornemen aan om VMware voor 61 miljard dollar over te nemen.

Risico’s van overnames

Vorige maand lieten de bedrijven weten dat het goedkeuringsproces in de Europese Unie is gestart. Vanwege de Brexit moet de overname afzonderlijk door Britse autoriteiten worden goedgekeurd.

Overnames in de technologiesector worden sinds jaar en dag wereldwijd gecontroleerd door toezichthouders. De controles zijn het strengst wanneer een deal de macht over een markt in de handen van enkele partijen kan brengen.

Het laatste is relevant vanwege de grootte van Broadcom en VMware. Daarnaast is de technologiesector gevoelig voor bedrijven die kleinere startups overnemen en ze vervolgens afbreken om de concurrentie uit te schakelen.

Broadcom stelt gerust

Volgens Broadcom is de overname een poging om uit te breiden naar bedrijfssoftware voor multicloudomgevingen. Tijdens de aankondiging van de overname verzekerde Broadcom dat de prijzen van VMware-producten niet worden verhoogd.

Broadcom CEO Hock Tan schreef een blogpost en verklaarde dat prijsstijgingen geen plek hebben in de overnamestrategie van het bedrijf. In plaats daarvan draait de strategie volgens Tan om de ontwikkeling van nieuwe technologie en verbetering van bestaande producten.