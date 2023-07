De Britse mededingingsautoriteit onderzoekt de plannen van de Amerikaanse techgigant Adobe om Figma te kopen. Figma is een van de concurrenten in de creatieve software-industrie.

Op vrijdag kondigde de Britse Competition and Markets Authority (CMA) aan dat het van plan is om Adobe’s geplande overname van de digitale design-concurrent Figma onder de loep te nemen. Na een eerste onderzoek vond de toezichthouder reden tot bezorgdheid. Ze zei reden te hebben om aan te nemen dat de deal zou kunnen leiden tot “minder innovatie”. Daarnaast zou het kunnen leiden tot een “substantiële vermindering van de concurrentie” op de markt voor softwaretools.

“De CMA ontdekte dat de concurrentie tussen Figma en Adobe investeringen in het updaten en ontwikkelen van schermontwerpsoftware heeft gestimuleerd, en deze belangrijke rivaliteit zou verloren kunnen gaan als de deal doorgaat”, legt het agentschap uit.

CMA is bezorgd dat Adobe’s plan om Figma over te nemen “een leidende speler van de markt verwijdert”. Daarnaast zegt de CMA dat het “de stimulans voor beide bedrijven om te investeren in softwareontwikkeling en met elkaar te concurreren vermindert”. Volgens CMA kan het leiden tot hogere kosten en minder innovatieve producten op de markt.

Daarom heeft de CMA Adobe vijf werkdagen de tijd gegeven om met voorstellen te komen om de bezwaren van de CMA weg te nemen. Als de voorstellen niet overtuigend zijn, is de toezichthouder van plan om een “fase 2” onderzoek te starten – een diepgaand onderzoek dat er waarschijnlijk toe zou leiden dat de Britse regering de overname zou blokkeren.

Antitrustwaakhonden wereldwijd op hun hoede

Adobe kondigde in september aan Figma te willen kopen voor 20 miljard dollar (18,4 miljard euro). Sindsdien zijn toezichthouders aan beide zijden van de Atlantische Oceaan in actie gekomen. In de VS bereidt het Ministerie van Justitie een antitrustzaak voor tegen de deal. In Europa hebben 16 EU-lidstaten de Europese Commissie gevraagd een onderzoek in te stellen.

Het Verenigd Koninkrijk is de laatste mededingingsautoriteit die in actie komt.

Tip: ‘EU-onderzoek bedreigt Adobe-overname van Figma’