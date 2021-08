Arista Networks breidt cloud-grade routing uit naar netwerk edge

Arista Networks breidt zijn cloudgebaseerde routing-mogelijkheden nu uit naar de rand van het multi-cloud-, metro- of 5G RAN-netwerk met een upgrade van zijn Extensible Operating System (EOS). Inmiddels zijn alle Arista-systemen van deze update voorzien.

Met de upgrade naar de edge van multicloud-,metro- en 5G RAN-netwerken borduurt de leverancier van netwerk-, routing- en cloudoplossingen en -toepassingen voort op zijn ingeslagen strategie. Deze strategie richt zich op het vervangen van fysieke legacy-netwerkrouters door een cloudgebasereerde software-defined en flexibel schaalbare routinginfrastructuur. Hiermee kunnen cloud- en serviceproviders hun routingsnelheden drastisch verhogen, kosten omlaag brengen en uiteindelijk hun omzet vergroten.

Uitbreiding naar multi-cloud-, metro- en 5G RAN-edge

De cloudgebaseerde routinginfrastructuur van Arista Networks wordt nu uitgebreid naar de edge-omgevingen van grote multi-cloud-, metro- en 5G RAN-netwerken. Meer concreet gebeurt dit met een upgrade van het EOS-besturingssysteem. Hiermee kunnen klanten hun bestaande en virtuele routers nog meer functionaliteit geven, zoals VPN, EVPN en segment routing. Dit moet uiteindelijk verbindingen opleveren met een hoge snelheid van onder meer 10 Gbps/25 Gbps/100 Gbps/200 Gbps en 400 Gbps.

Beschikbaarheid en systemen

De upgrade van EOS is inmiddels doorgevoerd en beschikbaar voor alle systemen van Arista Networks. Wanneer klanten de beste prestaties willen hebben, dan adviseert de leverancier ook specifieke systemen te gebruiken. Het gaat hierbij onder meer over de 7800R3 en 7500R3 modulaire systemen met een schaalbare capaciteit tot 460 Tbps, de nieuwe 7500R3 en 7800R3 line cards met 25G SFP-poorten voor flexibele schaalbaarheid van edge-routing applicaties, de uitgebreide 7800R3-serie met 16-slots voor maximaal 576 400 Gbps- of 768 100 Gbps-poorten, de 7280R3-serie met 1U en 2U-systemen die schaalbaar zijn tot 9,6 Tbps met 24 400G-poorten in 1U en de nieuwe systemen met 32 100 Gbps-poorten en vier 400 Gbps-poorten voor een grotere schaalbaarheid en geïntegreerde MACsec encryptie op 100 Gbps.