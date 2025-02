Juniper breidt portfolio voor AI-netwerken uit met nieuwe EX4000 Series Switches

Vandaag kondigt Juniper een nieuwe lijn access switches aan voor enterprise-/campusnetwerken. De nieuwe EX4000 Series komt uiteraard met Mist AI aan boord en heeft verder ook allerlei technische snufjes aan boord die hem interessant moeten maken voor organisaties.

De nieuwe Juniper EX4000 Series switches komen beschikbaar in 12-, 24- en 48-poortvarianten en zijn bedoeld voor campusnetwerken. Juniper noemt het een multigigabitswitch, wat bij dat bedrijf doorgaans inhoudt dat er meerdere bandbreedtes aangeboden worden, van 100Mb via 1Gb, 2,5Gb, 5Gb naar 10Gb. De uplink bij eerdere generaties van deze serie kon ook meerdere bandbreedtes hebben, tot aan 100Gb. Dit moet ruimschoots voldoende zijn voor de meest moderne Wifi 7-netwerken.

Juniper heeft de nieuwe EX4000 Series verder uitgerust met 802.3bt PoE++ (tot 60W). Het gaat hier om zogeheten perpetual PoE. Dat houdt in dat aangesloten apparaten zoals access points ook bij een reboot van de switch van stroom worden voorzien. Mocht het opnieuw opstarten van de switch nodig zijn, dan is het goed om te weten dat de EX4000 Series dat heel snel doen. Enterprise switches kunnen er nog weleens heel lang over doen, maar Juniper belooft dat het bij deze serie in enkele minuten kan. Switches aan elkaar koppelen is dankzij de virtual chassis-mogelijkheid ook eenvoudig. Dit zorgt ervoor dat je meerdere switches als een enkel chassis kunt beheren.

Mist AI aan boord

De nieuwe Juniper EX4000 Series is uiteraard voorzien van Mist AI. Dat biedt de nodige voordelen op het gebied van AIOps. Denk hierbij aan de Marvis Virtual Network Assistant die je helpt bij het inrichten van je netwerk op zo’n manier dat je er daarna weinig tot geen omkijken meer naar hebt. Ook Marvis Minis zijn van de partij, een feature die Juniper enkele jaren geleden toegevoegd heeft.

Verder is het nog belangrijk om Juniper Mist Access Assurance te benoemen, waarmee de nieuwe EX4000 Series constante identificatie, authenticatie en autorisatie biedt voor alle aangesloten apparaten. Hiermee kun je er als organisatie zeker van zijn dat alleen vertrouwde apparaten verbinding maken met het netwerk, is het idee. Het moet een Zero Trust-netwerk mogelijk maken.

Prijs en beschikbaarheid van de nieuwe Juniper Networks EX4000 Series zijn op dit moment nog niet bekend bij ons. Zodra we daar meer over weten, updaten we dit bericht.

