Lenovo onthult ThinkEdge SE70 Edge AI-platform

Lenovo komt met een nieuw AI edge-platform, de ThinkEdge SE70. Met de oplossing wil de techgigant edge computing-toepassingen in de logistiek, transport, retail, gezondheidszorg, manufacturing en smart cities ondersteunen.

Tijdens een presentatie rond de TechWorld-conferentie onthulde Lenovo het nieuwe platform. Volgens het bedrijf groeien edge computing- en AI-toepassingen snel, vanwege de krachtige analyse- en automatiseringsmogelijkheden. In het bijzonder noemt het computer vision. Bijvoorbeeld de productie gebruikt computer vision voor beveiliging en kwaliteitscontrole, maar ook de retail gebruikt het voor de verbetering van de klantervaring.

Toepassing

Om hier op in te spelen, is er een versie van de ThinkEdge SE70 met daarop de AWS Panorama Device SDK geïnstalleerd. Bedrijven kunnen hierdoor op IP-camera’s computer vision-apps draaien. Taken die voorheen menselijke inspectie vereisten zijn zo te automatiseren, zodat het zicht op potentiële problemen verbetert.

De edge-oplossing wordt aangedreven door Nvidia Jetson Xavier NX. De System On Module (SOM) is cloud-managed. Dit voor “verbeterde beveiliging en gemak bij het trainen en inzetten van een verscheidenheid aan AI- en machine learning-modellen aan de edge”. Het platform moet in staat zijn tot 21 biljoen TOPS (bewerkingen per seconde) aan accelerated compute te leveren. Ook voert het neurale netwerken parallel uit en verwerkt het data van meerdere sensoren met hoge resolutie. Ook moet de complexiteit verminderen en de time-to-market versnellen dankzij een Nvidia AI-software stack met geoptmaliseerde, domeinspecifieke libraries.

In onderstaande tabel zet Lenovo de specificaties uiteen.

De ThinkEdge SE7O moet vanaf de eerste helft van 2022 beschikbaar zijn.

