Edge Computing – The next big thing?

Volgens velen wordt Edge Computing de grote nieuwe IT trend na cloud computing. In deze aflevering van Techzine Talks gaan we het hier over hebben, want Edge Computing wordt inmiddels al jarenlang de nieuwe trend, maar elke voorspelling is tot op heden niet uitgekomen en de ontwikkeling blijft ver achter op de projecties. Wat is Edge Computing en hoelang moeten we er nog op wachten? Of is het stiekem al groter dan we denken?

Edge Computing of een Edge computer bevindt zich aan de rand van het netwerk (the Edge). Reden om Edge Computing toe te passen kan zijn vanwege de omvang van de data of de snelheid waarmee de data geanalyseerd moet worden. Centraal verwerken, bijvoorbeeld in de cloud of het datacenter kan weliswaar de voorkeur hebben, maar dat is simpelweg niet altijd mogelijk.

Een Edge computer kan ook als doel hebben om de IT-systemen van een filiaal of kantoorlocatie te leveren. Edge computing kan ook worden gebruikt om grote hoeveelheden data te analyseren en de resultaten daarvan centraal te delen, zodat je als organisatie wel overzicht houdt op alle infrastructuur of diensten, maar zonder dat er grote hoeveelheden data hoeven te worden getransporteerd. Dat is niet altijd mogelijk. Op een olieplatform heb je bijvoorbeeld veel infrastructuur die in de gaten gehouden moet worden, maar niet de snelste internetverbinding. Edge computers analyseren daar de data en sturen vervolgens de conclusies door naar een centrale locatie. Er zijn echter nog veel meer voorbeelden. Luister naar deze Techzine Talks voor meer informatie.

