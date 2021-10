Dell breidt edge-productlijn uit met servers en gateways

Dell Technologies heeft zijn edge-portfolio een flinke update gegeven. De techgigant introduceert onder meer nieuwe VxRail-toepassingen, een gateway, een platform voor data-ingestie en robuuste Dell Latitude-laptops. Ook zijn er nieuwe verticale oplossingen gelanceerd.

De techgigant introduceert onder meer ‘satellite nodes’ van zijn in samenwerking met VMware ontwikkelde VxRail hyper-converged infrastructure. Met deze nodes kunnen klanten aan de rand van het netwerk diverse operationele werkzaamheden automatiseren en de lifecycle van de apparatuur beheren. Zonder dat hiervoor lokale technische toepassingen moeten worden uitgerold. De hele verspreide edge-infrastructuur kan hiermee vanuit een enkele beheer- en controle-omgeving worden aangestuurd. Hierdoor krijgen eindgebruikers op afstand toch alle toegang tot bronnen en data die zij voor hun werk nodig hebben.

De nu nieuw geïntroduceerde Dell EMC Edge Gateway, eigenlijk een server, kan worden gebruikt voor het aansturen van meerdere edge devices en biedt daarnaast storage- en rekenkrachtcapaciteit. De server is geschikt voor extreem lage en hoge temperaturen. Ook beschikt de server over 5G-connectiviteit, zodat het in vrijwel iedere extreme omstandigheid kan opereren.

Het Dell EMC Streaming Data Platform verzamelt met behulp van GPU’s streaming video met een lage latency en frame rates. Deze data worden vervolgens in een analytics tool ingevoegd, zodat eindgebruikers direct, op locatie, bruikbare informatie krijgen. De data kunnen ook worden doorgestuurd naar onder meer VxRail- of Dell PowerEdge-servers voor andere toepassingen.

Overige introducties

Met het nieuwe Validated Design for Manufacturing Edge, ontwikkeld samen met Litmus Automation, kunnen bedrijven straks beter hun verschillende verbonden industriële devices beheren. Denk hierbij aan het onderling verbinden van deze devices, het uitvoeren van het beheer en de algemene orkestratie van deze apparaten, de data en de diverse applicaties. Dit alles zonder het toevoegen van code, zo geeft Dell Technologies aan.

Verder worden twee robuuste versies van de Dell Latitude-reeks van laptops gepresenteerd. De semi- robuuste Dell Latitude 5430 beschikt onder meer over een 14-inch scherm, Wifi 6E, 5G-connectiviteit, een batterijduur van 25 uur en twee ‘hot swappable’ batterijen. De Dell Latitude 7330 moet echt extreme omstandigheden aankunnen en beschikt naast een 13-inch scherm ook over alle hierboven genoemde functionaliteit.

Portfolio voor telecomoperators

Naast hardware, komt de techgigant met oplossingen die edge computing verder moeten bevorderen. Zo wordt een oplossing voor de telecomsector gelanceerd. Hiervoor komt onder andere de tool Bare Metal Orchestrator beschikbaar. Hiermee kunnen telco’s op afstand geautomatiseerd alle servers in hun netwerk en op de verschillende locaties beheren. Daarnaast helpt deze tool telco’s met het geheel geautomatiseerd uitrollen van de benodigde software stacks en workloads.