De chipdivisie van Sony heeft in Raspberry PI geïnvesteerd. Hiermee wil Sony ontwikkelaars een betere toegang tot (eigen) edge AI-tools geven.

De investering van de chipdivisie van Sony, waarvan het bedrag niet bekend is gemaakt, moet ontwikkelaars van het Raspberry Pi-platform meer toegang geven tot AI-tools in edge-omgevingen. Meer specifiek wil Sony toegang tot de grote community die de Raspberry Pi-computers gebruiken en verder ontwikkelen.

De Raspberry Pi-computer is een veelgebruikt platform voor het ontwikkelen van IoT-oplossingen die zich aan de edge van de bedrijfsnetwerken bevinden.

Integratie met AITRIOS

Onderdeel van de nauwere betrokkenheid van Sony bij het Raspberry PI-platform is de komst van het edge AI sensor platform AITRIOS naar de minicomputer. Dit is een ontwikkelplatform voor AI-modellen die onder meer op data van slimme camera’s en andere sensors in edge- en low power-omgevingen draaien.

AITRIOS zorgt er onder meer voor dat de grote hoeveelheden data die deze camera’s en sensors opleveren ter plekke en niet in een (externe) cloudomgeving worden verwerkt. Hierdoor wordt de latency beperkt en kunnen de data makkelijker in AI-modellen worden gestopt. Ook wordt het zo makkelijker AI-functionaliteit aan camera’s en sensors te geven.

Nieuwe edge-applicaties

Meer concreet geeft Sony aan dat de integratie van AITRIOS ontwikkelaars in verschillende marktsegmenten meer mogelijkheden moet geven voor krachtige edge AI-mogelijkheden.

Uiteindelijk moeten hierdoor nieuwe en veelbelovende op AI gebaseerde edge-applicaties worden gerealiseerd.

