Met de Dell NativeEdge-oplossing kunnen organisaties straks vanuit één single pane of glass al hun Edge-devices beheren en updaten. Dit is voor iedereen handig: of je nu een winkelketen bent, een organisatie met tientallen fabrieken wereldwijd of een verhuurder van stepjes. Dell Technologies heeft met NativeEdge één uniform platform ontwikkeld waarmee Edge-management eenvoudig wordt en ook alle data makkelijker is toegankelijker is.

Steeds meer organisaties willen meer waarde halen uit hun data, die op allerlei locaties wordt gecreëerd. Ook willen organisaties automatisering toepassen om processen te verbeteren, bijvoorbeeld om de kwaliteitscontrole van hun productielijnen aan te scherpen. Als je als organisatie op veel verschillende locaties infrastructuur nodig hebt, leg je een flinke druk op je IT-team. Met Dell NativeEdge moet het uitrollen en beheren van infrastructuur en applicaties op Edge-locaties eenvoudiger worden. Het is slechts een kwestie van de Edge-devices voorbereiden en verschepen naar de Edge-locaties. Daar is het vervolgens een kwestie van inprikken op stroom en netwerk. Dan verschijnen de Edge-devices automatisch in de Dell NativeEdge-portal waar ze beheerd kunnen worden.

Hier kan het IT-team de devices monitoren en updaten, maar ook eventuele nieuwe applicaties uitrollen op de apparaten. Op deze manier kan een IT-team de apparaten en software-stack dus uniform houden.

Aangezien je vaak met locaties op afstand werkt is beveiliging enorm belangrijk. Dell heeft ingezet op zero-trust security voor Dell NativeEdge. Alle apparaten worden bij het opstarten gecontroleerd of ze niet geopend zijn maar ook of de secure boot, firmware, he besturingssysteem en de BIOS nog intact zijn en niet aangepast.

Overname Cloudify speel grote rol in NativeEdge

Het is vrij duidelijk dat de overname van Cloudify een grote rol heeft gespeeld in de totstandkoming van NativeEdge. Veel technologie lijkt uit die overname voort te komen. IT-teams kunnen hun Edge-assets op een cloudachtige manier beheren. Doordat het beheer veilig en eenvoudig is, kan je als organisatie ook snel opschalen met Dell NativeEdge. Iets dat je met een cloudoplossing ook kan.

Dell stelt op basis van eigen onderzoek dat organisaties in drie jaar tijd zo’n 130 procent van hun investering kunnen terugverdienen. Dit omdat de implementatietijd veel korter is en de kosten voor het managen van Edge-devices veel minder werk en dus kosten vereist.