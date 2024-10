De drie belangrijkste trends op het gebied van ongestructureerde data-opslag en AI

In de EMEA (Europe, Middle East & Africa)-regio is een datagedreven transformatie gaande, waarbij de hoeveelheid ongestructureerde data razendsnel toeneemt. IDC voorspelt dat 80% van alle data tegen 2025 ongestructureerde data zal zijn. Deze toename – door bijvoorbeeld e-mails, social media, video’s en IoT-output – biedt organisaties zowel uitdagingen als kansen. Als organisaties bijvoorbeeld ongestructureerde data-opslag integreren met AI, waardoor ze hun data fundamenteel anders beheren, verwerken en gebruiken. Ik deel graag drie belangrijke trends die de toekomst van ongestructureerde data-opslag en AI bepalen.

Object storage neemt een centrale plek in in het big data-landschap

Nu de hoeveelheid ongestructureerde data explodeert, is object storage de go-to oplossing voor veel organisaties in EMEA. Anders dan bij traditionele opslagmethoden behandelt object storage elk data-item als een afzonderlijk object met metadata, waardoor zowel de schaalbaarheid als de flexibiliteit toenemen. Hierdoor is het uitermate geschikt voor de enorme hoeveelheden ongestructureerde data die organisaties nu genereren.

Market Research Future zegt dat de wereldwijde markt voor cloud object storage tegen 2032 $18,4 miljard kan bereiken, met een compound annual growth rate (CAGR) van 11,68% tussen 2024 en 2032. De schaalbaarheid en kostenefficiëntie van object storage zijn belangrijke factoren die deze trend veroorzaken, omdat organisaties effectieve manieren zoeken om hun groeiende hoeveelheid data op te slaan en er toegang tot te krijgen. Bovendien is object storage compatibel met AI-workloads, waardoor het een cruciaal onderdeel is van het AI-gedreven datalandschap. Het biedt de infrastructuur die nodig is om grote, diverse datasets te beheren die essentieel zijn voor AI- en ML-frameworks in verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg en de financiële sector.

AI en data lakes zorgen samen voor verbeterde business intelligence

Data lakes – gecentraliseerde opslagplaatsen waarin organisaties gestructureerde en ongestructureerde data op schaal op kunnen slaan – worden steeds geavanceerder met AI-integratie. In de EMEA-regio neemt het aantal AI-gedreven data lakes toe omdat organisaties diepgaande inzichten uit hun ongestructureerde data willen halen. Volgens het IDC EMEA FutureScape 2024-rapport zullen AI-budgetten in de regio groeien met 40%, waardoor er in 2025 $30 miljard extra zal worden uitgegeven. Deze volgende generatie van AI vereist nieuwe data platform architecturen, idealiter gebouwd op moderne, open data lakehouses die veilige, gecentraliseerde toegang bieden tot alle data.

In sectoren zoals de detailhandel kunnen AI-gedreven data lakes ongestructureerde data analyseren – zoals social media-interacties en koopgedrag – om trends te voorspellen en marketingstrategieën op maat te maken. In de gezondheidszorg kunnen AI-gedreven data lakes uitgebreide dossiers, afbeeldingen en onderzoeksdocumenten verwerken om patronen te identificeren, waardoor de patiëntenzorg flink verbeterd wordt. Er zitten wel regels aan het delen van deze data: het verwerken van gezondheidsgegevens is verboden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Maar er zijn een aantal uitzonderingen. Gezondheidsgegevens mogen bijvoorbeeld worden verwerkt als dat noodzakelijk is om iemand zorg of hulp te verlenen. Organisaties moeten dit in gedachte houden. Een ding staat vast: nu organisaties steeds afhankelijker worden van data, is het een aanzienlijk concurrentievoordeel als organisaties ongestructureerde data uitgebreid kunnen analyseren en data om kunnen zetten in bruikbare inzichten.

Edge computing: AI en data-opslag dichterbij de bron brengen

De toename van edge computing markeert een enorme verandering in hoe ongestructureerde data-opslag en AI worden beheerd binnen de EMEA-regio. Ook het aantal IoT-apparaten en de behoefte aan realtime gegevensverwerking nemen toe. Edge computing biedt een oplossing door data-opslag en AI-mogelijkheden dichter bij de bron te brengen, daar waar de data wordt gegenereerd.

MarketsandMarkets voorspelt dat de markt voor edge computing in EMEA zal groeien van $3,6 miljard in 2023 tot $10,1 miljard in 2028. Deze groei wordt gestimuleerd door de behoefte om ongestructureerde data aan de edge te verwerken en analyseren – of het nu van sensoren in smart cities, camera’s in autonome voertuigen of fabrieksmachines afkomstig is. Door data lokaal te verwerken kunnen organisaties de latency en het bandbreedtegebruik verminderen, wat cruciaal is voor AI-applicaties die onmiddellijke analyse vereisen. Edge computing is met name relevant voor de productiesector, transport en energiesector, waar realtime verwerking van ongestructureerde data kan leiden tot aanzienlijke operationele verbeteringen en kostenbesparingen. Ook ondersteunt het datasoevereiniteit, omdat data lokaal wordt verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met wetgeving zoals de AVG.

In het nieuwe AI-tijdperk is digitaal zijn niet langer een onderscheidende factor

Als je op wilt vallen in de huidige AI-gedreven wereld, dan is het niet langer genoeg om alleen digitaal te zijn. De EMEA-regio ondergaat een aanzienlijke transformatie in de manier waarop ongestructureerde data wordt beheerd, opgeslagen en gebruikt – waar AI een centrale rol bij speelt. Innovaties op het gebied van AI-gedreven data lakes, object storage en edge computing veranderen niet alleen het datalandschap, ze worden essentieel voor organisaties die nieuwe groeimogelijkheden zoeken. Nu de hoeveelheid data en complexiteit toeneemt, is het niet slechts een optie om AI-gedreven oplossingen voor ongestructureerd databeheer te implementeren – het is een strategische noodzaak.

