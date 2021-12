‘Meta-datacenter in Zeewolde biedt minder banen dan gedacht’

Het mogelijke datacenter van Meta in Zeewolde gaat per hectare minder banen opleveren dan andere soortgelijke hyperscale datacenters. Dit heeft nieuwssite NU.nl berekend.

Een belangrijk verkoopargument voor de vestiging van het megedatacenter van Meta in Zeewolde is het geven van werkgelegenheid. Volgens de gemeente Zeewolde heeft Meta aangekondigd in totaal 410 banen te creëren op de oppervlakte van het datacenter. Aangezien het om 166 hectare gaat, komt dit neer op 2,5 baan per hectare.

Het gaat hierbij om 160 technische functies en 250 ondersteunende functies. Verder zou de komst van het datacenter, zo stelt de techgigant, ook andere bedrijven aantrekken en voor meer werkgelegenheid zorgen.

Minder banen dan concurrerende hyperscale datacenters

NU.nl deed onderzoek in hoeverre deze banen daadwerkelijk een goed verkoopargument zijn. De nieuwssite vergeleek daarom de beloofde cijfers van Meta met die van de andere twee techgiganten met datacenters in Nederland: Microsoft en Google. Het datacenter van Microsoft in Middenmeer geeft werk aan 375 mensen, niet gesplitst naar functie. Google geeft werk aan 125 personen in het datacenter in Middenmeer en aan 350 op de locatie in de Eemshaven. Ook hier is geen splitsing naar functie. Beide datacenters geven gemiddeld 7 banen per hectare.

Volgens onderzoeker Cees-Jan Pen van Fontys Hogescholen is het gemiddeld aantal werknemers per hectare in Nederland 30 tot 40. Dit betekent dus dat ook de andere hyperscale datacenters eigenlijk niet veel werkgelegenheid bieden.

Ook geen vliegwieleffect

Dat het hyperscale datacenter van Meta ook andere (soortgelijke) bedrijven zou aantrekken en daardoor de werkgelegenheid zou vergroten, is volgens de onderzoeker en zijn collega professor Arnoud Lagendijk van de Radboud Universiteit uit Nijmegen ook niet steekhoudend. Vooral kleinere datacenters clusteren graag om van elkaar te profiteren, zoals in de regio Schiphol of Amsterdam. Een hyperscale datacenter zoals Meta dat wil vestigen hoeft niet van anderen te profiteren. Die kan en wil zelf zijn eigen zaken regelen.

Een aanbieder van een hyperscale datacenter is volgens de hoogleraar alleen maar op zoek naar grond om zich te kunnen vestigen. Kortom, de argumenten van de techgigant en de gemeente Zeewolde voor werkgelegenheid en vliegwieleffect voor andere soortgelijke bedrijven zijn flinterdun.

Beslissing gemeenteraad vanavond

Vanavond besluit de gemeenteraad of het bestemmingsplan voor het stuk grond van 166 hectare kan worden gewijzigd voor de bouw van het hyperscale datacenter van Meta. Voorlopig wordt dit misschien de laatste kans van een techgigant dat het een gemeente kan overtuigen van het nut van een vestiging zonder al te veel ‘problemen’. Het nieuwe kabinet wil meer regels gaan opstellen voor de vestiging en bouw van hyperscale datacenters in ons land.

